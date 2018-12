Wieso hat dieses Baby Zähne?

Schon mal Babys mit starker Beinbehaarung, langen Fingernägeln und einem ausgewachsenen Gebiss gesehen? Nein? Das ist vielleicht auch besser so, wie uns die Fotos der Texanerin Ashley beweisen. Die zweifache Mutter und Fotografin zeigt uns zwar keine behaarten kleinen Menschenaffen, photoshoppt aber Zähne auf Fotos von herzigen Babys, deren Anblick uns belustigt und gleichzeitig erschaudern lässt.

Über 100 Babys mit Gebissen

Angefangen hat der Hype um die zahnreichen Kinderfotografien aus Langeweile: «Ich habe mit einer Foto-App rumgespielt und meinem Sohn Zähne verpasst», erzählt uns Ashley. Es sei unglaublich witzig und furchterregend gewesen. Weshalb sie es auch mit einem Bild ihrer Tochter ausprobiert hat.

Sie teilte die ungewöhnlichen, Gebiss forcierten Aufnahmen in einer Facebook-Gruppe, wo ihre Idee Anklang fand. Nach zahlreichem positiven Feedback bearbeitete sie schliesslich mit Photoshop auch Bilder von Kindern anderer Eltern. Mittlerweile veröffentlicht die Mutter aus Texas die seltsamen Porträts auf der eigenen Facebook-Page «Babies With Teeth», mit der sie in knapp zwei Wochen 2000 Follower sammelte.

Die Zähne der genmanipuliert aussehenden Babys klaut Ashley übrigens nicht von den Eltern, sondern von Stock-Fotos. Diese könnten als Inspiration für die erfundenen Beschreibungen dienen, die die Mutter jeweils unter die bearbeiteten Fotos schreibt.