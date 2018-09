Spargeln sind ein Penissymbol

Filmanalytiker Till Brockmann erklärt uns, worum es in der Dinnerszene von «American Beauty» wirklich geht.

Was kommt in dieser Szene auf den Tisch?

Leichte Kost. Spargeln und wahrscheinlich irgendwas mit Fleisch. Er trinkt Bier, sie Coca-Cola. Auffällig sind die separaten Brottellerchen, die sie neben sich haben. Wer hat so was?

Ja, wer?

Leute, die sich posh und elitär fühlen wollen. Wir jedenfalls nicht.

Wie interpretieren wir die Lebensmittel?

Die Wahl ihrer Getränke verrät, in welcher Lebensphase sie sich gerade befinden. Sie will keinen Alkohol trinken, weil sie ja perfekt sein möchte. Er ist schon darüber hinweg, will sich von seiner Ehefrau emanzipieren und säuft deshalb Bier aus der Flasche. Die Spargeln sind frisch gekocht, das ist kein Convenience-Food, was sich für eine perfekte Ehefrau ja auch nicht gehören würde. Spargeln selbst sind ja ganz klar ein Penissymbol, das kennt man aus der Kunst.

Also die Spargeln stehen für Sex?

Ja, aber auch für Männlichkeit. Er war immer der Pantoffelheld, jetzt aber bekommt er wieder Mut, nimmt sich sogar die Spargeln, also seine Maskulinität, während die perfekte Ehefrau zuschaut.

Trotzdem schmeisst er den Teller an die Wand.

Teller an die Wand zu werfen, hat mit Befreiung zu tun.

Worum geht es bei diesem gemeinsamen Abendessen?

Bei dieser Art von Mahlzeit geht es nicht darum, den Hunger zu stillen, und auch nicht um Genuss. Hier ist das Essen ein Ritual. Das sieht man schon am Aufbau des Tisches, der beinahe an einen Altar erinnert. Dass der Vater während dieses klar definierten Rituals aufsteht, sich quer über den Tisch beugt, sich selbst die Spargeln nimmt und sie dann an die Wand schmeisst, ist der Höhepunkt seiner Rebellion.

Was hättest du an die Wand geschmissen?

Ich bin kein Schmeisser. Aber wenn, dann würde ich etwas werfen, das richtig Spuren hinterlässt. Einen Teller Tomatenspaghetti zum Beispiel.