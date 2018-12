Ältester Youtube-Star mit 107 Jahren gestorben

Die indische Oma, Köchin und Video-Bloggerin Mastanamma verstarb gestern im hohen Alter von 107 Jahren. Mastanamma, die zu einer Art Nationalschatz geworden war, galt als Star des international erfolgreichen Youtube-Kanals «Country Foods», der im August 2016 ins Leben gerufen wurde und weit über 1,2 Millionen Abonnenten hat.



«Country Foods» hatte in den letzten sechs Monaten keine neuen Clips mit der rüstigen Mastanamma gezeigt, was unter Fans der beliebten Oma zu Spekulationen über ihren Aufenthaltsort und Gesundheitszustand führte. Gestern bestätigte Country Foods die traurige Wahrheit über das Ableben der talentierten Köchin.



Ihre Beerdigung wurde per Live-Stream über Youtube übertragen und es fanden sich 125’000 Zuschauer ein, um zumindest virtuell ihren Respekt zu zollen und ihre Trauer zu bekunden. Neben ihren einzigartigen Techniken (wie etwa dem Schälen von Kartoffeln, Ingwer und Tomaten mit den Fingern) begeisterten sich die Fans vor allem an Mastanammas fröhlicher und lebenslustiger Art.



Ruhe in Frieden, Granny Mastanamma!