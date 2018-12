In diesem Café bedienen dich Gelähmte

Von einem Roboter bedient zu werden, ist in heutigen Zeit der Mechanisierung, Automatisierung und anderer Innovationen im Bereich der Digitalisierung gar nicht so abwegig. Im Netz kursieren viele Verschwörungsprognosen über Roboter, die uns wohl alle irgendwann arbeitslos machen werden. Aber es geht auch umgekehrt, denn Roboter können sogar Arbeitsplätze schaffen, die es ohne sie gar nicht gäbe.



Das «Dawn Ver Beta Cafe» in Tokio ermöglicht durch ein neues Konzept im Technologiebereich schwerbehinderten Menschen, die an ALS und anderen Rückenmarksverletzungen leiden – und sich deshalb nicht mehr bewegen können – einen Job, den man allein mit Augenbewegungen ausführen kann. Und zwar nutzt das japanische Café dazu Roboter der Firma Ory Lab, die von schwerbehinderten Leuten ferngesteuert werden, um Kunden zu bedienen.



Über Augenbewegung mit Gästen sprechen



Die Roboter werden mithilfe eines Computers gesteuert, der die Augenbewegungen von bettlägerigen Menschen verfolgt. Es erlaubt den erkrankten Menschen von zu Hause aus, Roboter zu bewegen, sie dazu zu bringen, Objekte aufzunehmen und sogar mit den Gästen zu sprechen. Im Wesentlichen haben gehandicapte Menschen die Möglichkeit, den Robotern die Handlungsvollmacht im gastronomischen Rahmen zu geben.



Der Job wird für 1000 Yen bezahlt, was 8.70 CHF pro Stunde entspricht. Das aussergewöhnliche Start Up öffnete diesen Monat seine Tore vorerst für zwei Wochen, geplant sei jedoch eine dauerhafte Eröffnung ab 2020. Dafür wird momentan noch fleissig Geld gesammelt, erzählt Kentaro Yoshifuji, CEO von Ory Lab. Inc. «Ich möchte eine Welt schaffen, in der auch Menschen arbeiten können, die ihren Körper nicht bewegen können», fügt er hinzu. Im eingebetteten Video kannst du einen Blick in das tolle Gastrokonzept werfen.