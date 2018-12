Wieso leuchtet dieses Croissant?

Immer mehr Menschen wie du und ich, bis hin zu Influencern, Künstlern und Prominenten treten in den Vordergrund und setzen sich öffentlich gegen die Lebensmittelverschwendung in unserer Gesellschaft ein. In der Zwischenzeit werden wir uns immer mehr bewusst, wie viel Essen durch fehlende Wertigkeit weggeworfen wird. Abfall. Ich habe keine Verwendung mehr dafür – Zack, weg in den Müll damit. Laut des Vereins Foodwaste.ch landen in der Schweiz jährlich rund 2,3 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall. Das entspricht einem Drittel aller Lebensmittel oder der Ladung von 140'000 Lastwagen, aneinandergereiht in einer Kolonne von Zürich bis Madrid.



Yukiko Morita, eine japanische Designerin, hatin einer Bäckerei gearbeitet und war alles andere als erfreut darüber, wie viel des guten Brotes am Ende des Tages weggeworfen wurde – die Idee, den alten Backwaren neues Leben einzuhauchen, war geboren: Brot zu recyclen und damit in Lampen zu verzaubern.



Lack verhindert Brotschimmel



Wie das geht? Ganz einfach! Zuerst wird das Brot ausgehöhlt und mit einer speziellen Lackierung behandelt, damit es haltbar bleibt und nicht schimmelt. Dann steckt sie einfach eine an der Grösse angepasste Glühbirne hinein und das nachhaltige Licht ist fertig – Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gold glänzende Croissants, Baguettes und Brotlaibe, die jeder Stimmung ein romantisches, knuspriges Licht verleihen – Was wünscht man sich mehr?



Der Preis einer Lampe ist von der Grösse des Brötchens abhängig. So kostet ein stolzes Baguette, ausgestattet mit einer ebenso stolzen Glühbirne, rund 220 Franken, ein ausgestopftes Croissant liegt bei 90 Franken. Die günstigste Lampe bekommt man für 65 Franken. Wenn du also noch auf der Suche nach einem schicken Weihnachtsgeschenk bist, kannst du die schönen Backwaren über die Website von Yukiko Morita Pampshade bestellen.