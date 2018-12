Dieses Paar Schuhe kostet 5400 Franken

Benutzt du auch eine Smart-Watch, die deine Schritte und deine verbrauchten Kalorien zählt? Wenn ja, wirf sie weg und hoffe auf dein Glück, dass du ein Paar des limitierten Puma Laufschuhs abbekommst, denn dieser Schuh lässt deine Watch alt aussehen. Schritt und Kalorienzählen macht er mit links. Schon das Ursprungsmodell aus dem Jahre 1986 konnte Distanz, Zeit und Carbs, mittels eines Mikrochips in der Ferse zählen.



Damals war das natürlich eine Sensation – aber um uns aus den Socken zu hauen, braucht es schon mehr. Das neue Modell sieht zwar aus wie das Original, aber kommt mit neuen Funktionen – wie einen dreiachsigen Beschleunigungssensor, LED-Anzeigen, einen USB-Anschluss zum Laden und Bluetooth, um den Schuh drahtlos mit deinem Handy zu verbinden – auf den Markt. Ab 13. Dezember standen sie für den unschlagbaren Preis von 730 Franken in Berlin, London und Tokio sowie in den Läden der Kette KITH zum Verkauf.



Verrückte Sneaker-Sammler zahlen jeden Preis



Aber keine Sorge, dafür gab es auch nur 86 Stück weltweit. Diese strenge Limitierung ist natürlich für den hohen Marktwertes des Schuhs verantwortlich. Nach dem Verkaufsstart in dieser Woche sind mittlerweile schon die ersten Exemplare bei Ebay erschienen. Weit über 5000 Franken werden schon jetzt für die Schuhe auf der Auktions-Plattform geboten - und der Preis dürfte noch steigen.



Schließlich ist der neue Puma RS-Computer das Highlight für alle verrückten Sneaker-Sammler, von denen es weltweit Tausende gibt, die für seltene Sportschuhe fast jeden Preis zahlen würden. Die limitierte Stückzahl ist übrigens eine Anlehnung an das Erscheinungsjahr des Ursprungsmodells.



In unserem Video haben unseren Autor zur grössten Sneaker-Messe des Landes geschickt, um sich auf die Suche nach dem hässlichsten Schuh aller Zeiten zu begeben.