Porno-Fans lieben Fortnite

33.5 Milliarden – so viele Aufrufe hatte Pornhub im Jahr 2018 auf der ganzen Welt. Zum Vergleich: Um auf diesen Wert zu kommen, müssten alle Menschen der Welt über vier Mal auf die Website zugreifen.

Wie jedes Jahr veröffentlicht Pornhub auch heuer eine ausführliche Statistik zu den vergangenen zwölf Monaten. Daraus lässt sich unter anderem erkennen, wozu die Welt momentan besonders gerne masturbiert.

Neue Vorliebe für Transgender und Tattoos

Auf Platz eins der Begriffe, die Pornhub dieses Jahr prägten, steht «Stormy Daniels». Jedes Mal, wenn der Pornostar wegen ihres Skandals mit Donald Trump in den News war, peakten die Anfragen zu ihren Filmen. Direkt hinter ihr liegt «Fortnite», das aktuelle Hype-Spiel, auf dessen Basis mittlerweile ganze Pornofilme gedreht wurden. Neuerdings entdeckten auch viele Pornofans ihre Vorliebe für «Transgender» – die Suchanfragen stiegen um 167 Prozent an – und «Tattoos».

Die USA ist mit grossem Abstand das Land, das sich am meisten Vergnügen auf Pornhub holt, gefolgt vom UK und Indien. Die kleine Schweiz schafft es natürlich nicht in die Top 20. Aus den geographischen Daten lässt sich auch herauslesen, welche Nation am längsten durchhält. Pornhub-Besucher aus den Philippinen hängen durchschnittlich 13 Minuten und 50 Sekunden auf dem Portal rum – Respect!

Die spannendsten Ergebnisse aus dem Pornhub-Jahresrückblick findest du oben in der Bildstrecke.

Oh und wenn wir gerade schon beim Thema sind: Falls du wissen möchtest, wie es hinter den Kulissen einer Pornoproduktion zu und her geht – wir waren diesen Sommer bei einem Dreh hautnah mit dabei. Das Video findest du hier.