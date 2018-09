Hier gibt's das neue Spider-Man-Abenteuer!

Mit dem berühmtesten Superhelden in der Hauptrolle beitet «Spider-Man-PS4» alles, wofür der Wandkletterer weltweit bekannt ist: Akrobatische Fähigkeiten, Improvisation und das Verschiessen von Netzen. Aber neben den altbekannten wurden auch neue Elemente ins Spiel integriert. Die Merkmale reichen von Parkour und dem Ausnutzen der Umgebung bis zu einem neuen Kampfsystem und Blockbuster-Szenerien. Ganz klar: So hast du «Spider-Man» noch nie zuvor gespielt.

Marvel und Insomniac Games haben hier gemeinsam eine brandneue und authentische Spider-Man-Geschichte kreiert. Das ist nicht der Spider-Man, den du aus Filmen oder anderen Spielen kennst. Das ist ein routinierter Peter Parker, der die Kriminalität in New York City noch effektiver bekämpft. Gleichzeitig versucht der Held sein chaotisches Privatleben und seine Karriere unter einen Hut zu bringen, während das Schicksal von 9 Millionen New Yorkern auf seinen Schultern lastet.

