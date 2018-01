Diese Ausbildungen garantieren Arbeit

Falls du auch zu den Menschen gehörst, die sich von den Kassenautomaten beim Detailhändler in ihrer Zukunft bedroht fühlen oder falls du dich eh fragst, was du mit deinem Leben machen sollst, um an genügend Cash für eine Villa, einen Lambo oder einen Bitcoin zu kommen: We got you covered!

KV-Leute müssen neue Skills lernen

Dank Digitalisierung und Globalisierung verändert sich die Arbeitswelt extrem. Ein Bericht des World Economic Forum versucht diesem Wandel auf den Grund zu gehen – mit etwas deprimierenden Nachrichten für die KV-Fraktion: Heute übliche Büro- und Verwaltungsjobs dürften in Zukunft weniger gefragt sein, da Computer Routinetätigkeiten übernehmen könnten. Nerina Gross, Berufs- und Laufbahnberaterin am BIZ Bern, ergänzt: «Informatik- und Kommunikationsfertigkeiten (unter anderem Fremdsprachen-Kenntnisse) werden zunehmend wichtiger in KV-Jobs. Wer sich an einfachen Routineaufgaben orientiert, wird hingegen Mühe haben.»

Den grössten Aufschwung verspricht sich der Bericht hingegen von Ingenieursjobs. «Fachkräfte in allen Ingenieur-Branchen sind auf jeden Fall gefragt», sagt auch Gross. «Da sich die Technologien schnell verändern, ist eine Bereitschaft zur ständigen Auseinandersetzung mit Entwicklungen zwingend.» Zu den aktuell gefragten Berufen gehört beispielsweise der Lebensmitteltechnologe, der im Labor an neuen Geschmacksrichtungen für Chips, an künstlichem Fleisch oder an neuen Biersorten feilt.

Drohnen und Roboter

Ebenso – und das sollten mittlerweile keine Neuigkeiten mehr sein – gut stünde es um allesaus den Bereichen Informatik und Mathematik. «Es ist anzunehmen, dass Berufe mit wenig Möglichkeit zur Automatisierung zu den ‹Gewinnern› der Digitalisierung gehören werden», ergänzt Gross.

Das Vergleichsportal «Gehalt.de» empfiehlt beispielsweise eine Spezialisierung als Drohnenpilot/-Ingenieur – auch weil Amazon, Google und Konsorten längst mit Paketlieferungen mit unbemannten Flugobjekten experimentieren. Und der verwandte Berufszweig der Robotik sei ebenfalls spannend – gerade in der Schweiz, denn die ETH Zürich und Lausanne werden häufig zu den besten Robotik-Universitäten der Welt gezählt.

Nicht von Robotern ersetzen lassen

Wers ernst meint mit der IT, der spezialisiert sich auf Blockchains und biedert sich beim Zentrum der Kryptowährungswelt im «neuen Silicon Valley» in Zug an. Einen Beweis dafür liefern derzeit Dutzende Unternehmen, die beiläufig «Blockchain» oder «Bitcoin» erwähnen und damit ihren Aktienkurs auf ein All-Time-High befördern. Ebenfalls gefragt sind laut dem WEF-Bericht IT-Sicherheitsexperten – angesichts von Smart Homes, dem «Internet der Dinge» und ähnlichen Entwicklungen scheint das sinnvoll.

Natürlich gibts auch diverse Jobchancen ohne notwendiges Studium. Was im WEF-Report keinen Platz findet, aber unter anderem vom BIZ Bern oder der Boston University als aussichtsreiches Berufsfeld gehandelt wird, ist die Pflegebranche. Gerade die relativ junge Weiterbildung zum Fachmann Langzeitpflege und –Betreuung sei laut einer Studie der Berner Fachhochschule für Pflege wichtig: Bis 2030 sollen hier bis zu 190'000 Arbeiter rekrutiert werden.

Wer hingegen bereits in einer mittelmässig coolen Lehre steckt, soll sich derweil nicht entmutigen lassen: «Die Wahl der ersten Ausbildung ist kein Entscheid für das ganze Leben», sagt Gross. «Es gibt auch später immer noch mehrere Wege, ein Ziel zu erreichen.»