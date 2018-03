Zombie-Baby löst Shitstorm aus

Ob man nun als vegane Youtuberin seinem Wüstenfuchs den eigenen Ernährungsplan vorsetzt oder Hitler-Socken verkauft – der Shitstorm lässt nie lange auf sich warten. Statt verrückter Umweltschützer und Modemacher traf es dieses Mal ein australisches Mami aus Brisbane mit Hang zur Provokation.

Amy Louise kleidete und schminkte ihren einjährigen Sohn Phoenix zum Zombie, pflanzte ihn in einem Wald vor eine gruselig aussehende Gehirn-Torte und engagierte eine Fotografin, um Bilder davon zu schiessen. Als sie die Schnappschüsse ihres «untoten Babys» schliesslich online stellte, bekam sie so einige virtuellen Ohrfeigen von Müttern überall.

Wiederbelebung an Halloween

Statt sich aber als «The Walking Dead»-Fan zu outen, enthüllte die junge Mutter die dramatischen Hintergründe für das Fotoshooting: Ihr Sohn kam nämlich tot zur Welt und erwachte erst 13 Minuten nach seiner Geburt zum Leben. Und das auch noch am 31. Oktober, also an Halloween, dem gruseligsten Tag im Jahr. Welch besseren Weg gibt es also, als den ersten Geburtstag des wiederbelebten Sohnes mit einem passenden Zombie-Fotoshooting zu zelebrieren.

Dumm nur, dass Amy nach dem Posten der Bilder gleich aus mehreren Facebook-Gruppen geschmissen und übel beschimpft wurde: «Mir wurde gesagt, dass ich nicht über solche Themen scherzen soll», erzählt Amy der australischen «Daily Mail». Eine Frau wünschte sich sogar, dass die australische Mutter ihr Kind verloren hätte, damit sie wüsste, wie es sich anfühlt. Naja, nett ist anders.

Amy und ihr Ehemann werden sich aber wohl kaum von einigen bösen Kommentaren im Netz unterkriegen lassen. Schliesslich haben sie weit schwierigere Minuten hinter sich. Und ausserdem sehen die Fotos ziemlich grossartig aus.