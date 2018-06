Die Superstars unter den Zitrusfrüchten

Yuzu ist in der Schweiz vor allem als Cocktail- oder Glacezutat im Trend. Die gelbe Frucht ist etwa so gross wie eine kleine Mandarine, aber weniger saftig, was den Saft umso kostbarer macht. Ein paar Tropfen genügen, um einem Getränk nicht nur erfrischende Säure, sondern auch eine unverkennbar exotische Note zu geben. Yuzu schmeckt wie eine Kreuzung aus Limette, Mandarine und Grapefruit: leicht bitter, aber trotzdem süss und sauer.

Die Schale lässt sich abreiben wie bei allen Zitrusfrüchten und in kleinen Mengen als herber Geschmacksgeber verwenden. Das ist vor allem in Japan, dem Heimatland der Yuzu, sehr beliebt. Die Japaner raffeln die Frucht gerne über Salat oder Sushirollen. Eine ganz andere Beziehung zu Yuzu haben die Koreaner: Sie legen die Frucht in Honig ein und bereiten aus der Paste einen Tee zu.

Kalamansi ist auch bekannt als die goldene Limette aus den Philippinen. Sie schmeckt ähnlich wie Kumquats oder Mandarinen, hat jedoch deutlich mehr Säure. Die Leute auf den Philippinen verwenden sie ähnlich wie eine Limette: zu Fisch und Salaten genauso wie im Eistee oder der Limonade. In Malaysia sind Kalamansi als Zutat für Chutneys sehr beliebt. Und am anderen Ende der Welt, in Hawaii, sind die Feinschmecker heiss auf Kalamansi-Papaya-Konfitüre.