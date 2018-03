Youtuberin für tödliches Experiment verurteilt

Der Konkurrenzkampf unter Youtubern ist gross, weshalb viele der Vlogger für Aufmerksamkeit Grenzen überschreiten. Bei der 20-jährigen Monalisa Perez und ihrem drei Jahre älteren Freund Pedro Ruiz endete ein Videodreh im letzten Sommer tödlich.

Als Experiment schoss Perez damals auf ihren Liebsten – der Versuch misslang. Nun hat ein US-Gericht die Youtuberin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Ein Buch sollte die Kugel aufhalten

Eigentlich drehte das junge Paar relativ harmlose Videos. Ihr Channel dokumentierte «das echte Leben zweier Teenie-Eltern» und zeigte kleine Stunts, wie etwa das Essen von scharfen Chilischoten. Das tödliche Experiment wurde dann auf Ruiz' Wunsch hin gedreht, wie seine Freundin in einem Tweet kurz vor seinem Tod schrieb: «Ich und Pedro drehen wahrscheinlich eines der gefährlichsten Videos aller Zeiten. Seine Idee, nicht meine.»

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever?? HIS idea not MINE?