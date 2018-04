Deshalb ziehen Youtuber dauernd Grimassen

Seit das Netz die ersten Youtube-Stars krönte, werden wir tagtäglich von beknackten Grimassen gejagt. Die Startseite des beliebtesten Videoportals wird mehr und mehr von Menschen geflutet, die beinahe schon verzweifelt versuchen, mit ihren Gesichtsmuskeln Emojis nachzustellen. Dazu gibts immer noch eine Zeile Text im Bild – natürlich mit möglichst vielen Fragezeichen – und einen Caps-Lock-Titel wie «OMG, WAS IST DA NUR PASSIERT????».

Die Frage ist aber durchaus berechtigt: Was zur Hölle ist eigentlich genau passiert, dass Youtuber jetzt alle versuchen auszusehen wie überzeichnete Stockfotos?

Ursprung bei Reaction-Videos?

Die Vermutung liegt nahe, dass diese Sorte von Vorschaubildern durch Reaction-Videos populär wurde. Schliesslich besteht der Reiz dieses ausgeklügelten Filmgenres mehrheitlich aus genau dem, was auch auf den Thumbnails zu sehen ist: Unnatürliche, masslos übertriebene Reaktionen auf ein neues iPhone, auf deutschen Gangster-Rap oder auf die neueste beknackte Viral-Challenge.

(Reaction-Videos haben mittlerweile übrigens eine Meta-Ebene erreicht, der selbst «Inception» kaum das Wasser reichen kann. Ein Beispiel: «Teens react to Linkin Park reacts to teens react to Linkin Park». Enough said. Und natürlich ist die klassisch-youtubsche Gesichtsakrobatik auf dem Vorschaubild gleich in dreifacher Ausgabe zu sehen.)

Bis zu 20 Prozent mehr Klicks

Weshalb breitete sich das «Youtube-Face» aber auch auf andere Channels aus, deren Macher grundsätzlich mehr Talente besitzen, als das Gesicht eines Kleinkindes auf LSD nachzuahmen? Eine mögliche Antwort liefert uns «Linus Tech Tips» – einer der weltweit beliebtesten Kanäle für Technik-Nerds. Vor rund einem Jahr begannen die Macher des Channels auf den scheinbar allgegenwärtigen Zug aufzuspringen und pflasterten ihre Playlists mit verzogenen Clickbait-Gesichtern voll.

Dessen Fans fanden das – wie es sich für richtige Internet-Geeks gehört – nicht wirklich witzig. In einem Video erklärt Linus aber, weshalb er mittlerweile auch versucht, für Teaserbilder Affen-Emojis nachzuahmen: Die Leute mögen es. Die Leute mögen es sogar verdammt fest. Bei vergleichbaren Inhalten klicken nämlich bis zu 20 Prozent mehr Menschen auf seine Videos. Und das mehrheitlich dank dem «Youtube-Face».

Emotionen sind ansteckend

Das ist durchaus nachvollziehbar. Bereits Darwin stellte fest, dass die Mimik eine unheimlich wichtige Komponente der Kommunikation ist und grösstenteils bestätigen dies modernere Studien. Und im Gegensatz zur Wortwahl im Titel eines Videos ist ein Gesichtsausdruck universal verständlich, wie Paul Ekman, einer der bedeutendsten Psychologen des vergangenen Jahrhunderts, feststellte. Selbst von Geburt an Blinde oder zurückgezogen lebende Ur-Völker äusserten in vielen Experimenten die gleichen Emotionen mit der gleichen Mimik wie wir – zumindest wenn wir über grundlegende Emotionen wie Angst, Trauer oder Zorn sprechen.

Und natürlich steckt das auch an. Wenn das Gegenüber lacht, lachen wir auch. Und wenn das Gegenüber ängstlich wird, neigen wir dazu, ebenfalls ängstlich zu werden. Und das führt dazu, dass wir auf Video-Thumbnails mit weit aufgerissenem Mund und grossen Augen emotionaler werden als bei einer seriös aufgemachten Infografik oder einem Vorschaubild, das tatsächlich etwas mit dem Inhalt des Videos zu tun hat.

Tja, egal wie einfach wir mit der Steuererklärung klarkommen oder wie komplex unsere Masterarbeit über n-dimensionale Räume daherkommt – tief in uns drin sind wir eben doch nur dumme Tiere, die ein Video von Logan Paul anklicken, wenn gerade niemand hinschaut.

Natürlich konnten wir es nicht lassen, uns an ein paar hübschen «Youtube-Faces» zu probieren. Die eleganten Grimassen unserer Praktikantin siehst du oben im Video.