Schick uns deine schmutzigsten WG-Bilder

Was gibt es Schöneres, als morgens aufzustehen und durch ein Meer an ausgefallenen Haaren der Mitbewohnerin zu watschen, um zur Küche zu gelangen? Und gibt es Angenehmeres, als nach dem ersten Blick in den Kühlschrank Brechreiz ob der aus dem schimmelnden Risotto kriechenden Viecher zu verspüren? Wahrscheinlich nichts.

Nein, ich wohne nicht mit Menschen zusammen, die sich ihren täglichen Eiweiss-Kick im Proteinshake mittels selber gezüchteten Maden holen. Vielmehr teile ich mir eine Wohnung mit Freunden. Dachte ich zumindest. Wenn ich mir unsere WG aber so ansehe, zweifle ich allmählich an meinem gesunden Menschenverstand. Wer zur Hölle lebt denn bitte freiwillig so? Ich, offensichtlich.

Lästern und nie was ändern

Doch ich bin bei Weitem nicht die einzige, die sich lieber im Dreck suhlt und unter aller Würde lebt als sich aufzuraffen und eine neue Wohnung zu suchen. In meinem Freundeskreis tummeln sich so einige, die – wie ich – gerne über die dreckigen Angewohnheiten der Mitbewohner lästern, sie aber niemals darauf ansprechen oder ausziehen würden. Wäre schliesslich auch viel zu anstrengend. Und ein Streit über die Wohnungshygiene würde die Freundschaft wohl noch mehr auf die Probe stellen, als die anschauliche Haarpracht auf dem Badezimmerboden – da fällt mir ein: Perückenbedarf, anyone?

Und wie siehts bei dir in der WG aus? Brauchst du keine Wecker mehr, seit dich dein Mitbewohner mit seiner morgendlichen Säuberung des Kehlenschleims aus dem Schlaf reisst? Oder verzaubern die die blutigen und müffelnden Tampons der WG-Kollegin im Abfalleimer den Alltag mit Würgereiz? Erzähl uns die hässlichsten Storys über dich und deine geliebten Mitbewohner/innen und schicke uns Fotos davon, um um den Preis der verdrecktesten Wohnung zu batteln.