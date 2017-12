Sind das die beschissensten Geschenke?

Ist dein Geschenkekaufstress-Level genauso hoch wie unseres? Wir raten jetzt mal und sagen ja. Wer im letzten Moment noch so einige wertvolle Perlen für seine Familienmitglieder sucht, wühlt sich darum aus purer Verzweiflung auch mal durch ganz üble Angebote – sei dies auf Onlineportalen oder in der Kriegszone aka Kaufhaus.

Und was da so zum Vorschein kommt, ist weder brauchbar noch in irgendeiner Weise weihnachtlich. Meistens zumindest. Wir präsentieren unsere Top Ten der absurdesten Weihnachtsartikel, die den Stempel «Wer zur Hölle kauft das?» verdient haben.

1. Behaarter, männlicher Weihnachtspulli

Wer ein Faible für sexy Rocker mit haariger Bierwampe hat, hier bitteschön. Das perfekte Geschenk. Allen anderen würden wir an dieser Stelle wohl sagen: Geht bitte vorsichtig mit dem Sprit um, wenn ihr das gute Stück im Garten verbrennt.

2. Dönerweihnachtsschmuck

Wer seine Liebe für den Döner nicht nur nach betrunkenen Partynächten auslebt, kann sich den Dönerspiess auch in die eigene Bude hängen. Genauer: An den Weihnachtsbaum. Ja, das gibt es. Ja, der Spiess dreht sich. Und ja, wir würden dieses Produkt, das sich fälschlicherweise mit dem Namen «Weihnachtsdeko» schmückt, mitsamt dem haarigen Rockerpulli verbrennen. Bye.

3. Ein Jahr mit Waldemar

Wir haben den perfekten Platz für diesen liebevoll gestalteten, äusserst ästhetischen Jahreskalender von Bauarbeiter Waldemar, der während der Arbeit scheinbar nicht sehr viel zu tun hat. Im Badezimmer. Falls notfallmässig mal das Klopapier ausgeht. Aber wirklich nur im Notfall.

4. Stuhlgang mit Nuss-Nugat-Aroma

Da hat aber jemand ganz tief in der Witzkiste gegraben: «Stuhlgang, der schokoladige Brotaufstrich.» Haha. «Das Label entspricht nicht dem wahren Inhalt», wird auf der Website klar deklariert. Das lässt sich schnell ändern.

5. Eine Netzwerkpeitsche

Nerds mit Vorliebe für BDSM aufgepasst: Gott hat eure Gebete erhört und euch die Netzwerkpeitsche geschenkt. Macht uns aber bitte einen Gefallen und nutzt das hässliche Ding zur Selbstgeisselung statt mit andern beim Sex. Es sieht nämlich irgendwie unbequem aus.

6. Zahnpasta mit Bacon-Geschmack

Ob die Macher der unkonventionellen Zahnpasta es nun glauben oder nicht: Auch Speckliebhaber wie wir es sind, würden dieses Produkt nicht anfassen. Und schon gar nicht in den Mund stecken. So, wir müssen jetzt schnell den Speck wenden gehen.

7. Essbarer Anus

We’re back. Und würden eigentlich am liebsten wieder verschwinden. Schokolade in Form eines Anus? Echt jetzt? Na gut. Der selbsternannte «Erfinder des schokoladigen Endstücks» bietet auch Bronze- und Silber-Ani an. Und wir hätten da mal eine Frage: Wieso?

8. Glamouröses Accessoire für den Hintern deiner Katze

Wenn wir schon beim Thema sind: Wieso sollten sich nicht auch unsere Lieblingskätzen zu Weihnachten so richtig rausputzen? Und zwar mittels eines wunderhübschen Steines, den Kittycat um ihren Schwanz trägt und ihren Darmausgang bedeckt? Hm, lasst uns mal überlegen. Weil sie Katzen sind. Ganz. Einfach. Denkt nicht mal daran, sowas zu kaufen.

9. Asozialer Schnarchstopper

Mal ehrlich, wer seinen Partner vom Schnarchen abhalten oder aufwecken will, braucht dafür keine Boxhandschuhe, sondern kennt andere Mittel und Wege. Und zwar solche, die die Beziehung nicht gleich zum Scheitern verurteilen. Oder liegen wir da etwa falsch?

10. Tampon-USB-Stick

Nein. Weder eure Freundin, noch euer Mami oder eure Schwester werden dieses Geschenk mit Kusshand annehmen. Sie werden es auch nicht «mega witzig und kreativ» finden. Garantiert nicht. Lasst es. Bitte.

