Dieses Bild ist der Beweis für Fame

Ein wundervoll farbiges Wandgemälde mit pinkem Herz, Engelsflügeln und dem Schriftzug «City of Angels» sorgt in West-Hollywood gerade für Kopfschütteln. Für Normalsterbliche wie uns bleibt das Spektakel nämlich hinter einem strengen Security-Guard und einem grossen weissen Zelt verborgen.

Nur aufstrebende Social-Media-Sternchen mit angesehenem blauen Häkchen und angehende Influencer, die mehr als 20'000 Follower ihre Fans nennen dürfen, bekommen Zutritt zum riesigen Graffiti.

Was soll die Influencer-only Policy?



Zum Glück existieren aber unter den elitären Auserwählten einige wenige gutmütige Seelen mit genügend (eingekauften) Anhängern, die uns online daran teilhaben lassen, was sich fernab von den extremen Sicherheitsvorkehrungen verbirgt.

Die Aktion, die seit vergangenem Montag für Hysterie sorgt, stammt von den Köpfen hinter dem Twitter-Account «Like and Subscribe» und entpuppte sich als Marketing-Kampagne. Was sich hinter der Geheimniskrämerei um den Stunt verbirgt, wird laut einem Tweet allerdings erst in zwei Wochen aufgeklärt. Bis dahin bleibt unklar, was dahintersteckt.

Die Influencer-only Policy kommt bei vielen Twitter-Usern, denen der Zutritt offensichtlich verwehrt bleiben würde, allerdings nicht gut an. Sie photoshoppen ihren eigenen Körper auf diejenigen der Auserkorenen, kritisieren den künstlerischen Wert des Graffitis, ziehen Vergleiche zu «Black Mirror» oder planen bereits ihr Ausreise aus den USA.