Das teuerste Fleisch der Welt bei McDonald’s

Das Beef der japanischen Wagyū-Rinder kann locker mal bis zu 1200 Franken pro Kilogramm kosten. Das Fleisch dieser Tiere gilt als besonders delikat und echtes Luxusprodukt, dem sich wahre Gourmets nicht verwehren können. Wer genug Kohle hat, leistet sich ab und zu mal ein Stück Designer-Steak. Für uns Normalsterbliche bleibt diese Erfahrung üblicherweise verwehrt.



Luxusfleisch zum kleinen Preis



Ganz im Gegensatz dazu gilt McDonald’s ganz allgemein nicht unbedingt als erste Anlaufstelle für Fans der Haute Cuisine. Umso verwunderlicher ist die Tatsache, dass einige ausgewählte Restaurants der Billig-Fast-Food-Kette jetzt tatsächlich Burger mit purem Wagyū-Beef ins Sortiment aufgenommen haben. Bisher zwar nur in Australien – wo auch Wagyū-Kühe gezüchtet werden – aber eine internationale Ausweitung des Produkts wird bisher nicht kategorisch ausgeschlossen.



Im Burgerbrot, zusammen mit knusprig gebratenem Speck, karamellisierten Zwiebeln, scharfer Sauce und natürlich jeder Menge Käse scheint das Angebot, dieses exklusive Stück Fast-Food-Geschichte zu probieren, ziemlich verlockend. Vor allem zu einem Preis von umgerechnet gerade mal 9 Franken pro Stück!



Dekadente Gönnung



Wie dieser Preis (im Angesicht der Kosten für die Rohzutaten) zustande kommen kann, lässt sich erstmal nicht ganz erklären. Wir gehen aber davon aus, dass das Produkt in der Schweiz um einiges mehr kosten würde. Wie wir aus Insider-Kreisen in Erfahrung gebracht haben, kann es aber noch einige Zeit dauern, bis wir auch hierzulande in den Luxus-Genuss kommen. Wenn überhaupt.



Bis es so weit ist, trösten wir uns einfach mal lustlos mit den guten alten Mainstream-Billig-Cheeseburgern über unseren Sonntagskater hinweg. Oder wir jetten mal rasch nach Australien und gönnen uns das wohl dekadenteste Kateressen der Welt.