Waffen sind der neue Trend auf Pornhub

Als Reaktion auf den katastrophalen Parkland-Amoklauf letzten Monat fahren eine Menge grosser Unternehmen nun eine weitaus strengere Linie, was Besitz, Verwendung und auch Darstellung von Knarren angeht. So sperrt die Dating-App «Bumble» etwa ab sofort alle User, die auf ihren Bildern mit Handfeuerwaffen posieren. «Wir gehen mit Fotos von Waffen jetzt genau so um, wie mit Pornographie oder Hassreden», so CEO Whitney Wolfe Herd gegenüber der «New York Times».



Und auch der Video-Gigant Youtube zieht mit: Erst vor wenigen Tagen wurden die überarbeiteten Richtlinien zu erlaubtem Content veröffentlicht. Unter anderem stehen nun Angebot und Informationen für den Verkauf von Waffen oder bestimmten Zusatzteilen, sowie auch Anleitungen zum Nachbauen auf der roten Liste.



Ungewöhnliche Plattformen als neues Zuhause



Einige grössere Channels – oder zumindest einzelne ihrer Videos – sind direkt von den neuen Nutzungsbestimmungen betroffen. So wie etwa der offizielle Kanal des Waffenherstellers «Spike’s Tactical» oder der des deutschen Waffen-Vloggers Jörg Sprave, der mit rund zwei Millionen Abonnenten ganz klar zu den Stars der Szene gehört.



In «weiser Voraussicht» testen deshalb einige grössere Player der Waffen-Lover-Community schon fleissig neue Plattformen, um ihre Inhalte weiterhin den Fans zugänglich machen zu können. Selbst dann, wenn sie von Youtube eventuell für immer verbannt werden sollten. Hierfür nimmt man auch ungewöhnliche, teils wenig jugendfreie, Methoden in Kauf.



Wo Männer mit ihren Waffen spielen



Die Sportwaffen-Seite «InRangeTV» etwa begründete ihren Umzug zur Sexvideo-Seite Pornhub wie folgt: «Zur Zeit veröffentlichen wir unsere Inhalte gleichzeitig auf Youtube, Full30, Facebook, BitChute und neu auf PornHub. […] Youtubes neue, sehr vage und einseitig formulierte Waffen-Policy macht es für uns klar, dass Youtube keine sichere Plattform für verschiedene Meinungen, Ansichten und Themen ist. PornHub hingegen ist dafür bekannt, der Online-Community eine Stimme zu geben.»



Und das Konzept scheint aufzugehen: Ein Video unter dem Titel «Glock 19 vs Hudson H9» erzielte innerhalb von zwei Tagen mehr als 12'000 Views – und das auf einer Seite, die Leute normalerweise aus anderen Gründen aufrufen, als um Männern beim Spielen mit ihren grossen Waffen zuzusehen. Na gut. Vielleicht auch nicht…