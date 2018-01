Wie wärs mit einem eigenen Whiskey-Imperium?

Hip-Hop-Megastar Drake, der neben seiner Musik- und Schauspielkarriere auch schon mit eigenen In-Lokalen in der gehobenen Gastronomie Fuss gefasst hat, lädt Fans und Investoren dazu ein, in seinem jüngsten Business ganz vorne mitzuspielen: Wir alle können jetzt Anteile an Drakes eigener Whiskey-Produktion «Virginia Black» aufkaufen.



30 Millionen werden (eigentlich nicht) benötigt



Zusammen mit seinem Partner Brent Hocking hat sich der kanadische Künstler das Ziel gesetzt, mindestens 30 Millionen US-Dollar (was in Schweizer Franken etwa gleich bleibt) in Form von Geschäftsanteilen an seiner Firma umzusetzen. Ein Anteil kostet interessierte Fans dabei gerade mal einen Fünfer – bei einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück.



Bedeutet so viel wie: Investiere 100 Stutz und du bist Mitbesitzer einer amerikanischen Whiskey-Marke und gleichzeitig Business-Partner einer der bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Musiklandschaft. Die Kohle, die durch dieses Crowdfunding zusammenkommt, brauchen der millionenschwere Rapper und dessen erfolgreicher Kollege übrigens nicht unbedingt, um den Laden am Laufen zu halten.



Ein Investment, auf das man stolz sein kann



«Dieses Angebot ist eher eine Möglichkeit für Drakes Fans, ein Teil seines grossen Labels zu werden und damit Teil einer grossen Gruppe von Marken-Botschaftern, die stolz darauf sein können, Mitbesitzer von Virigina Black zu sein», erklärt Brent Hocking gegenüber «BBC News».



Ein Investment ist also irgendwie tatsächlich eine Überlegung wert. Unentschlossene können sich vom unglaublich eleganten und männlichen Werbespot für die fancy Spirituose überzeugen lassen: