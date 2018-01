Frau schenkt ihrem Freund Game samt Knebelvertrag

Wer hat die beste Freundin der Welt? Der amerikanische Student Blake Perry hätte bei dieser Frage wohl aufgeschrien und im Geschenkerausch seine Freundin voller Stolz ganz hoch in die Luft gehievt. Sein Schatzilein erfüllte ihm nämlich seinen Herzenswunsch und legte ihrem Freund die neuste Ausgabe des Ego-Shooters «Call of Duty» unter den Christbaum. Einen kleinen Haken hatte die Sache allerdings: Nebst dem besten Präsent des Jahres gabs auch gleich noch einen Vertrag dazu.

Freundin oder Videospiel?

Im Regelwerk von Ashley an ihr Herzblatt heisst es etwa: «Starte kein neues Game, wenn wir uns verabredet haben» und «Du musst meine Einwilligung einholen, wenn du spielen willst, während ich bei dir zuhause bin». Eigentlich ziemlich simple Anforderungen: Die Freundin nicht ignorieren, ihr trotz grosser Anziehungskraft der Spielekonsole im virtuellen Universum genügend Aufmerksamkeit schenken und nicht in die Game-Sucht verfallen.

Um die ganze Welt an Ashleys unkonventionellem Weihnachtsgeschenk teilhaben zu lassen, postete der junge Herr aus Oklahoma den unterschriebenen Knebelvertrag und ein Foto seiner Liebsten an Weihnachten auf seinem Twitter-Account. Nebst 8000 Retweets und über 31'000 Likes mischten sich so einige in die Beziehung des Paares ein und warnten Blake vor seiner Flamme.

Der Student nimmts aber gelassen: «Für alle, die es nicht verstanden haben, der Vertrag war offensichtlich ein Scherz», schreibt er auf Twitter. Der Beziehung der beiden Turteltauben haben die Hater-Kommentare also kaum geschadet.