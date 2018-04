Ich habe meine Mutter auf Facebook wiedergefunden

Es ist eine seltsame Situation, in der ich mich befinde. Als ich gerade mal ein Jahr alt war, hat mich meine leibliche Mama zu einer alleinerziehenden Pflegemutter abgegeben und sich dann aus dem Staub gemacht.



Man hat mir immer erzählt, dass sie drogensüchtig und viel zu jung war, um sich um mich zu kümmern und ich froh sein sollte, ein Pflegekind zu sein. Froh darüber war ich zwar nicht, da die Pflegemutter mir nicht nur einmal den Rücken wund geschlagen hatte und sie durch ihre aggressiven Stimmungsschwankungen ziemlich unberechenbar war. Darum habe ich mich dann kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag losgelöst und alleine durchgeschlagen.



Statt Ostereier suche ich meine Mama



Zur Schläge-Mutter habe ich heute keinen Kontakt mehr. Mein familienloses, chaotisches Leben habe ich mittlerweile ganz gut unter Kontrolle und habe mir selbst eine eigene Familie mit meinen besten Freunden zusammengebastelt.



Weihnachten und Ostern habe ich aus meinem Kalender ausradiert. Das sind Familienfeiertage, die ich mit Netflix, Zigaretten und Fruchtsaft alleine zuhause verbringe und vollkommen ignoriere. In solchen Momenten werde ich melancholisch und erwische mich, wie ich traurig den Namen meiner untergetauchten Mutter in die Suchleiste von Facebook eintippe, um nachzusehen, ob sie mittlerweile ein Profil angelegt hat.



Ich bin neugierig, wie sie aussieht, ob ich mein fantastisches Aussehen von ihr habe oder ob sie eine mysteriöse Künstlerfigur ist, die Kinderlosigkeit vortäuscht, um in ihren glamourösen C-Promi-Kreisen authentischer zu wirken.



Liebe, Leidenschaft und Emotion



Während meine Freunde also brav Zuhause feiern und ich Netflix durchgespielt habe, nehme ich mir wieder Zeit, um auf Muttersuche zu gehen. Ohne grosse Erwartungen, einfach nur aus Langeweile und Routine. Und plötzlich: Eine Frau mit passendem Namen scheint im Suchergebnis auf. Das ist sie, ich bin mir sicher und klicke aufgeregt auf ihr Profil.



Sie wirkt jung und ein bisschen frech sogar. Als Titelbild hat sie ein Strassenschild, auf dem «Geiles Leben» steht. Derart beflügelt fange ich an, diese für mich fremde Frau ein bisschen zu stalken und ihre öffentlichen Interessen und Gefällt-mir-Angaben auf Facebook zu durchforsten. Naja, unter Büchern hat sie bloss eine einzige Angabe und jetzt haltet euch fest: «Amour, passion et emotion», deutsch: «Liebe, Leidenschaft und Emotion»! Ein Erotikschinken mit lustigen Sexgedichten.



Die erste Nachricht an meine Mutter



Brecht kann ich ihr anscheinend nicht nahelegen – da wird man nicht feucht – aber vielleicht haben wir ja denselben Filmgeschmack. Auch wieder nur ein einziges Like: «Fifty Shades of Grey». Immerhin nur der erste Teil, vielleicht waren ihr die anderen zu soft. Sie wirkt mit ihren Duckface-Selfies irgendwie wie eine verlorene Seele aus der Yolo-Generation, es fühlt sich ein bisschen nach «Try-Not-to-Cringe-Challenge» an. «Soll ich ihr schreiben?», frage ich mich selbst und überlege, ob es unangebracht sein könnte, sich bei jemandem bemerkbar zu machen, der sich fast ein Vierteljahrhundert vor einem versteckt hat.



Der Mickey-Mouse-Toaster von der Strasse



Aber wo ich jetzt aber schon so weit gekommen bin, kann ich es auch gleich ganz durchziehen. Es ist eine wahnsinnig absurde Situation. Aber ich sitze gerade tatsächlich hier und schreibe mit 24 Jahren eine Facebook-Nachricht an meine mir unbekannte Mutter.



«Hey! Ist es okay, wenn ich dich hier adde? LG, dein Sohn» – ich halte mich kurz und finde mich dabei selbst ein bisschen lustig. Ich merke, wie nervös ich werde und sehne mich nach einem Leitfaden, der mir sagt, was ich tun soll. Ich weiss nicht genau, welche Antwort ich mir erwarte. Aber ihr «Hey, wie gehts?» wirft mich dann doch kurz aus der Bahn. Ein bisschen überfordert erzähle ich dieser Fremden von dem Mickey-Mouse-Toaster, den ich vorgestern auf der Strasse gefunden habe und frage sie im gleichen Satz noch nach einem Treffen.



Schrecklich hässliche Schuhe



Schon am nächsten Abend ist es soweit. Eines muss man ihr lassen: Sie kommt schnell zur Sache. Wenn das doch nur bei den Leuten auf Tinder auch so wäre... Auf dem Weg zum vereinbarten Cafè irren mir tausend Gedanken durch den Kopf, wie: «Hoffentlich will sie kein Geld, weil sie gerade eine Existenzkrise hat, mir aber anbietet es in ein paar Wochen wieder auf Raten zurückzuzahlen.» Nachdem ich selbst chronisch pleite bin, wird sich das aber erübrigen.



Und da sitzt sie schon. Meine Mama. Gekleidet in einem Indianer-Poncho und sommerlichen Plateau-Pantoletten aus Kork. Ich winke ihr zu und wir begrüssen uns mit einem unspektakulären Händeschütteln. Ich muss unwillkürlich grinsen. Sie wertet das wohl als «Wiedersehensfreude», aber hauptsächlich muss ich ein Lachen unterdrücken. Ihre Schuhe sind so hässlich und ich muss an das Geräusch von Korken denken, die man aus Weinflaschen zieht.



Zigarettenpause unter Arbeitskollegen



Die folgende Stunde ist aufschlussreich und doch emotionslos. Meine Mutter erklärt – ohne Aufforderung meinerseits – erstaunlich nüchtern und reuelos die Umstände, die sie dazu getrieben haben, mich aufzugeben. Geldnöte, Drogen, häusliche und sexuelle Gewalt. Ins Detail muss ich an dieser Stelle nicht gehen – es ändert auch nicht viel.



Die Frau, die mir gegenübersitzt, wirkt sehr selbstsicher und scheint unser Treffen viel emotionsloser zu nehmen, als ich es mir selbst eingestehen möchte. Äusserlich bin ich ruhig und gefasst, innerlich schreie, weine und tobe ich. Ich kann nicht verstehen, wie diese Person so locker damit umgehen kann, ihren verlorenen Sohn zu treffen und sich mit mir zu unterhalten, als wären wir Arbeitskollegen, die in der Mittagspause gerade ein paar Zigaretten zusammen rauchen.



Das schlechteste Date meines Lebens



Nach meinem Leben fragt sie kaum. Es scheint sie nicht zu interessieren. Für Gefühle gibt es hier und heute keinen Platz – das lässt meine Mutter gar nicht zu. Ich will ihr sagen, dass sie mir gefehlt hat. Dass mir eine Mama gefehlt hat. Dass meine Kindheit eigentlich keine Kindheit war. Ich will, dass sie sich dafür schämt. Aber ich sage nichts. Ich nicke nur und lächle falsch, als sie mir von ihrem neuen Job im Callcenter erzählt.



«Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Meld dich, wenn du dich wieder mal treffen möchtest», sind ihre Worte bei der Verabschiedung. «Ja, sicher! Ich schreib dir» lüge ich und denke mir: «So verabschiedet man sich nach einem schlechten Date.» Wir wissen beide, dass wir uns nicht wiedersehen werden. Ich bin so lange ohne sie ausgekommen – jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ich freue mich viel mehr über den gefundenen Toaster, der zuhause auf mich wartet.