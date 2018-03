Kontroverse Aktivistin ernährt ihren Fuchs vegan

Sonia Sae ist Youtuberin, Bloggerin und vegane Aktivistin. Mit einem ihrer letzten Posts auf Facebook hat sich die junge Frau aus Barcelona jedoch nicht viele neue Fans gemacht – wohl eher im Gegenteil. Zu einer Bildercollage ihres eigenen zahmen Wüstenfuchses namens Jumanji erklärt sie: «Moderne Wissenschaft erlaubt es, fleischfressenden Tieren all ihre benötigten Aminosäuren auch aus einer opferfreien Quelle zu beziehen.»







Damit rechtfertigt sie ihren Entschluss, die Essgewohnheiten des herzigen kleinen Allesfressers ihrer eigenen, veganen Ernährungsweise anzupassen. Als dem Fuchs nicht nur die Haare ausfallen, sondern er auch noch rapide an Gewicht verliert, erklärt Sonia, dies würde an einer Allergie liegen und keinesfalls mit der fleischlosen Diät zusammenhängen.



Keine Symptome von Unterernährung



Wissenschaftler und Tierspezialisten empfehlen jedoch – gerade für Fenneks in Gefangenschaft – ganz klar einen fleischbasierten Fütterungsrhythmus. Die Seite Fennecfoxes.net schreibt: «Wüstenfüchse sollten mehrere Dutzend Mehlwürmer, Grillen oder andere Insekten verspeisen. Zusätzlich einige Eier. Auch rohes Fleisch ist eine Option.»



Sonia Sae behauptet, dass die rein pflanzliche Ernährung ihres Haustieres keinen Einfluss auf dessen Gesundheitszustand nehmen würde. «Jumanji ist in toller Verfassung, die Resultate eines Bluttests sind gut, er ist gesund, verspielt und hat seit drei Jahren keine Symptome von Unterernährung mehr gezeigt.»



What would Jumanji eat?



In den Kommentaren unter dem kontroversen Beitrag tobt inzwischen eine hitzige Diskussion zwischen eingefleischten Veganern (ha!) und kompromisslosen Karnivoren. Während Fans der Aktivistin ihre Entscheidung für die unnatürliche Fütterungsweise entschieden befürworten und feiern, bezichtigen Kritiker die junge Youtuberin als «Tierquälerin mit Gottkomplex».



Schade, kann man Jumanji nicht fragen, was er am liebsten essen würde.