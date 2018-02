PETA will die Ninja Turtles zu Veganern machen

Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo sind zurück. Mit «Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles» bekommen die vier animierten Superhelden-Schildkröten wieder mal ein Reboot und sollen auf altbewährte Art dem Verbrechen den Kampf ansagen, dem Sender Nickelodeon zu neuen Quotenhochs verhelfen und ganz nebenbei ihrer fast schon kultigen Vorliebe für käsig-leckere Pizza frönen dürfen.



Hauptsache vegan



Aber halt, stopp! Ginge es nach den Leuten von PETA, müsste die Leibspeise der Turtles auch ohne böse Milchprodukte auskommen. Vegane Pizza soll her! Keep in mind: Wir reden hier immer noch über vier Zeichentrick-Schildkröten, die in einer Kindersendung von einer mutierten Ninja-Ratte zu Superhelden ausgebildet werden. Egal, Hauptsache vegan.



Lisa Lange, Vize-Präsidentin der Tierrechtsorganisation – die schon 2011 Nintendo dazu aufforderte, SuperMario sein Waschbär-Kostüm wegzunehmen, um das Tragen von Pelz nicht zu propagieren – sagt dazu völlig ironiefrei: «Moderne Kids ernähren sich vegan, warum tun das also nicht auch moderne Ninja Turtles?»



PETA weiss, was die Turtles wollen



Vegane Pizza sei beliebt, gesünder und vor allem viel tierfreundlicher, als altmodische Käsepizza. PETA sei der Meinung, dass «Helden in Panzern» dies auch unterstützen sollten. «Wir sind uns sicher, dass die Turtles damit einverstanden wären, das Leben von anderen Tieren zu retten.» So heisst es im offiziellen Statement. Und weiter: «Mitfühlende Essgewohnheiten gehören zu der Richtung, die Teenage-Mutant-Ninja-Turtle-Fans, deren Geschwister und Eltern einschlagen wollen.»



Okay. Wird schon stimmen, wenn PETA das so sagt. Bleibt abzuwarten, ob Nickelodeon dem skurrilen Anliegen Gehör schenken wird. Wer weiss? Vielleicht gibts für die grünen Zeichentrickhelden in der Neuauflage statt Salami-Pizza mit extra Käse dann nur noch Proteinshakes auf Sojabasis und Chai-Tea-Latte (natürlich mit Mandelmilch).