Er muss vortanzen, weil sein Prof ihn dazu zwingt

Schüler mit Kreide bewerfen, sie vor der Klasse zur Schnecke machen, ihnen den Notenschnitt versauen oder sie aus dem Zimmer sperren – die Möglichkeiten der schulischen Bestrafung sind unendlich. Ein Professor der Keiser Universität in Florida verpasste den Zöglingen seines Seminars für amerikanische Literatur allerdings einen originelleren Denkzettel: Seine Studenten müssen vor der ganzen Klasse eine Tanzeinlage ablegen, wenn sie zu spät zum Unterricht erscheinen.

Zehn Millionen Aufrufe

Glücklicherweise – für unsere Belustigung zumindest – filmte Studentin und Twitter-Userin «_vvanee» ihren Kommilitonen Brandon Goderich bei seiner Straf-Performance und stellte das Video vergangenen Montag auf die Online-Plattform. Die Folge: Über zehn Millionen Aufrufe, fast 500'000 Likes und eine neue Internetberühmtheit am Social-Media-Himmel.

My professor makes you dance when you’re late to his class. This is college. pic.twitter.com/LL7hIOgESv

Die Tanzeinlage, die seine Mitstudentin auf Twitter stellte, war aber bereits die zweite. Das Video der ersten Tanz-Strafe fürs Zuspätkommen hat Brandon für seine Fans darum auch noch gepostet. Offenbar nimmt es der werte Herr nicht so genau mit der Pünktlichkeit. Wir lehnen uns darum mal aus dem Fenster und meinen, dass noch weitere künstlerische Darbietungen folgen werden.

Soooo the video that got viral was my second time getting to my American LITerature class, this was the first one about a week agooooo!!! In case you didn’t noticed, I’m a student. The professor was sitting at the podium and died of laughter ? pic.twitter.com/9AbATxWTLa