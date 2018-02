Horror-Mode aus der Schweiz

Als wir vor der «Musig Burg», dem Kultlokal gleich gegenüber des Bahnhofs in Aarburg, ankommen, steht davor schon eine kleine Schlange tiefschwarzer Gestalten. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir von Kopf bis Fuss durchdachte Outfits, mit viel Liebe zu düsteren Details und aufwändigem Styling. Heute Abend findet hier das Goth-Fest «Blood Meet III» statt.



Mainstream ist nicht



Nebst musikalischen Darbietungen, Poledance-Performances und allerlei weiteren Heiterkeiten, zeigt auch der Schweizer Schmuck- und Modemacher Henry von Pechblende die Entwürfe der ersten vollständigen Kollektion seines Labels «Ugly Virgin». So hat sich die «Schwarze Szene» hier versammelt, um sich von schaurig-düsteren Designs inspirieren zu lassen und eine Show zu geniessen, die mit Mainstream mal überhaupt gar nichts zu tun hat.



Das Thema der Show ist «Nimbus of Oddities» und passend zum Namen sind nicht nur die Outfits kurios und einzigartig, sondern auch die Models. Anstelle herkömmlicher generischer Schönheiten mit 90-60-90-Körpern und ausdruckslosen Gesichtern lässt Henry von Pechblende eine Armee von freakigen Persönlichkeiten über den Laufsteg stolzieren.



Zwischen Latex und Zwangsjacken



«Die Philosophie hinter dem Label ist, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt», erklärt Henry, als wir ihn im ganz normalen Backstage-Chaos zwischen Last-Minute-Fittings und Frisuren-Pannen abfangen. «Das bedeutet, Mut zu zeigen und zu erkennen, dass jeder Mensch schön ist, egal wie gross, klein, breit oder schmal.»



Zu klassischer Musik präsentiert sich dann die «Ugly Virgin»-Armada dem Motto getreu als Ansammlung von Seltsamkeiten. In schwarze Kutten gehüllte Mönche inklusive Weihrauchkessel humpeln über die Bühne, grosse Gestalten in fancy Zwangsjacken aus Brokat und Leder ziehen ihre Horror-Show zwischen gewagten Latex-Outfits und sehr süssen, femininen Kleidern ab.



Makabere Details für Mutige



Besonders auffällig: Die Accessoires, die aus Tierknochen, Geweihen und gruselig arrangierten Puppenköpfen und –gliedmassen gefertigt sind. «Ich mag eben alles, was weird und skurril ist», bestätigt der Designer unseren Eindruck. «Ich versuche mit meiner Mode auch den DIY-Spirit wieder zurück in die Subkultur zu befördern.»



Eines ist klar: Die Klamotten von «Ugly Virgin» sind nichts für zartbesaitete Mainstream-Bitches. Wer aber Bock auf makabere Extravaganz hat, gern Selbstbewusstsein zeigt und Wert auf lokal produziertes Handwerk legt, ist bei Henry bestens bedient.



Video von Valentina Sproge