Warum sind Chicken Nuggets rassistisch?

«Ich bin wohl einer der grössten Snobs, die du jemals treffen wirst. Dabei hasse ich Snobs doch eigentlich», sagt David Chang in seiner neuen Show über sich selbst. Der Hipster-Starkoch und Chef des Restaurant-Imperiums «Momofuku» führt aber gleich weiter aus: «Was ich wirklich hasse ist es aber, wenn man mir sagt, was ich zu tun oder zu mögen habe!»



Spitzenkoch mit Fast-Food-Faible



Auf genau dieser Devise baut das Konzept von «Ugly Delicious» auf. Netflix schickt den Amerikaner mit koreanischen Wurzeln einmal quer durch alle Kontinente, um den Geheimnisses über die beliebtesten und dabei oft auch einfachsten Gerichte der Welt auf die Schliche zu kommen. Wie bekommt man den perfekten Knödel hin? Welche Zutat darf im vollendetsten Taco aller Zeiten nicht fehlen? Und nicht zuletzt: Wo auf der Erde bekommst du die beste Pizza?



Dabei scheut sich der Starkoch, Autor, Entertainer und Geschäftsmann nicht davor, kulinarische Tabus zu brechen. Schon in der ersten der acht Folgen heuert David als Lieferjunge bei Domino's Pizza an und steht – zum Entsetzen seiner Kollegen aus dem erlauchten Kreis der internationalen Kulinarik-Elite – voll und ganz zu seiner Liebe für im Akkord gefertigte Fliessband-Fertigprodukte.



Geschmäcker sind nun mal verschieden



«Ugly Delicious» ist keine gewöhnliche Koch-Show. Netflix präsentiert uns hier keine Aneinanderreihung von nützlichen Tipps und Tricks, um unser amateurhaftes Küchengeschick aufzupolieren. Auch auf einfache, aber effektive Rezepte warten wir vergeblich. Viel mehr geht es darum, nicht nur das «Was?», sondern vor allem das «Wieso?» hinter den Gerichten zu beleuchten und verstehen.



Woran liegt es, dass Geschmäcker so verschieden sind? Wieso schmeckt eine «echte» italienische Pizza nur in Italien wirklich echt? Und: Darf man es wagen, einen Taco, den man schnell mal beim Drive-In einer grossen US-Fast-Food-Kette gekauft hat, wirklich seinem von mexikanischen Frauen in bunten Gewändern liebevoll handgemachten Zwillingsbruder vorzuziehen?



Gourmet-Tempel vs. Big Mac



Zusammen mit international angesehenen Food-Kritikern, gefeierten Spitzenköchen und seinem illustren Hollywood-Freundeskreis, der aus Schauspielern wie Aziz Ansari besteht, diskutiert, degustiert und investigiert David Chang die wirklich wichtigen Fragen zum Thema Esskultur und Kulinarik, die sich niemand zu fragen getraut. In einer Folge hinterfragen die Experten etwa den rassistisch konnotierten Zusammenhang zwischen afroamerikanischen Mitmenschen und ihrer angeblichen Vorliebe für Chicken Nuggets.



Kurz zusammengefasst: «Ugly Delicious» ist eine Show über Essen, vollkommen vorurteilsfrei und damit gleichermassen für richtige «Foodies» zu geniessen, wie auch für all diejenigen unter uns, die sich lieber im Vorbeilaufen einen Big Mac reinstopfen, als sich im Gourmet-Tempel mit einem 12-Gänge-Menü abzuplagen. Ein Tipp am Rande: Besser nicht mit leerem Magen schauen!







(Die beste Pizza der Welt kommt übrigens aus Japan – zumindest, wenn es nach David Changs Meinung gehen sollte.)