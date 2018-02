Dank Tinder Olympia-Athleten daten

Alle vier Jahre sitzt die globale Wintersportelite auf einem Haufen – derzeit in der südkoreanischen Provinz Pyeongchang – um sich gegenseitig im Eistanz, Curling oder gefühlten zwei Dutzend Bob-Disziplinen zu messen.

Dass es da trotz all dem (künstlichen) Schnee heiss hergehen kann, beweisen einige der Skandale der vergangenen Jahre: 2014 in Sochi wurden rund 100'000 Kondome ins olympische Dorf bestellt und die US-Snowboarderin Jamie Anderson sagte, was damals auf Tinder abging, sei schlicht «next level» gewesen. Die Orgie, die 2010 in einem Olympia-Whirlpool stattfand, bestätigt das nur noch.

Tindern wie blöd

Logisch, dass auch dieses Jahr einige Athletinnen und Athleten fett feiern werden wollen. Wenn man gerade Olympia-Gold gewonnen hat, würde wohl jeder von uns die Sau rauslassen. Und wenn das ein paar der besttrainierten Sportlerinnen und Sportler tun, will da die Welt natürlich nicht aussen vor bleiben. Und Tinder scheint für viele die passendste Möglichkeit zu sein, den Olympia-Stars etwas näher zu sein.

Wie die Dating-App nämlich bekannt gab, ist nicht nur die Nutzung im Grossraum rund ums Olympiadorf um mehr als das Dreifache gestiegen. Auch würden auffällig viele User die Bezahlfunktion der beliebtesten Verkupplungs-App nutzen, die es ihnen erlaubt, in anderen Regionen als dem eigenen Standort nach einem hübschen Date zu swipen: 20 Mal häufiger als zuvor würde die «Reisepass»-Funktion von Tinder genutzt werden.

Geleakte Profile

Vor kurzem stellte ein (mittlerweile entfernter) Insta-Account einige der Tinder-Profile von Athletinnen und Athleten ins Netz. Und wenn man sich da durchklickt (siehe Bildstrecke oben), mag man all die Leute, die vielleicht gar fürs Olympia-Matching ein Tinder-Plus-Abo lösen, verstehen. Denn: Wenn man auf gut trainierte, erfolgreiche Menschen steht, befindet sich irgendwo in Pyeongchang derzeit garantiert die Goldmedaille.