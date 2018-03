Bekannter Youtuber wegen Tierquälerei angeklagt

Rund 21'000 Menschen folgen «VenomMan20» – wie sich Brandon Boyles im Internet nennt – auf Youtube und schauten zigtausendfach seine Videos über und mit Reptilien. Der angebliche Tierfreund und ehemalige Angestellte des «Catoctin Zoo And Wildlife Preserve» soll mehr als ein Dutzend giftige Reptilien, vorrangig Schlangen, unter grausamen und artungerechten Verhältnissen in seiner kleinen Wohnung beherbergt haben.



Der 28-Jährige, der seinem Ex-Arbeitgeber mindestens fünf Giftschlangen, drei Alligatoren und ein Krokodil gestohlen haben soll, um diese in seinen Youtube-Videos zu präsentieren, muss sich nun vor einem US-Gericht verantworten, nachdem der Diebstahl aufgeflogen war. Anklagepunkte lauten ausserdem auf Gefährdung der Sicherheit der Anwohner und Nachbarn, unautorisierten Besitz giftiger Reptilien und natürlich Tierquälerei.



Die Tiere sind nun Beweismittel



«Eine Afrikanische Baumschlange wurde bei der Durchsuchung des Apartments beinahe übersehen, da der Eimer, in dem sie aufbewahrt wurde, als Kaffeetisch zweckentfremdet wurde», besagen offizielle Statements aus der Anklageschrift. «Die Öffnung war vollkommen mit leeren Pizzaschachteln, Dosen und Tellern mit Essensresten zugedeckt.»



Der Gerichtstermin für Boyles Verhandlung wurde vom Gericht Maryland für den 8. Mai festgelegt. Die gequälten Tiere wurden dem Catoctin Zoo zurückgegeben und werden dort als Beweismittel sicher – und artgerecht – verwahrt. VenomMan20 war für ein Statement nicht zu erreichen, hat jedoch ausnahmslos alle Videos aus seinem Kanal gelöscht.