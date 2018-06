320 Millionen Jahre altes Naturdenkmal zerstört

Eine der «balancierenden» Steinformationen der bekannten Brimham Rocks im englischen Summerbridge, wurde mehr als 320 Millionen Jahre allein von Mutter Natur berührt. Bis vor wenigen Tagen. Dann kam nämlich eine Gruppe verhaltenskreativer Teenager auf die Idee, den Felsen einfach mal eine Klippe runterzuschubsen und gleich auch noch ihre Namen («Siona», «Aliyah», «Lee & Chez» ) in die zerbröckelten Überreste einzuritzen.



Eines der beliebtesten Ausflugsziele Englands



Die Jugendlichen wurden dabei beobachtet, wie sie den grossen Sandstein durch die Aktion nicht nur von seinem Platz bewegten, sondern in Folge auch irreparabel beschädigten. Helen Clarke, Sprecherin des «National Trust», der nationalen Organisation für Orte von historischem Interesse und Naturschönheiten, ist erbost und irritiert: «Vielleicht haben gewisse Leute Spass an Zerstörung. Es ist aber einfach nur grundlos und unnötig.»



Zehntausende Touristen besuchen jährlich die geschützte Landschaft, die mit ihren aussergewöhnlichen – über Hunderte von Millionen Jahren durch Wind und Wetter gestalteten – Naturdenkmälern zu den beeindruckendsten und beliebtesten Ausflugszielen Englands gehört.



Polizei bittet um Mithilfe



Wer Lee, Chez Aliyah und Siona nun genau sind und wie die Vandalen zu bestrafen sind, steht noch nicht fest. Ein Statement der für North Yorkshire zuständigen Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation der jugendlichen Übeltäter.



«Der Schaden ist unbezahlbar und nicht zu beheben. Ausserdem wurde der Tatort in potentiell nachhaltig gefährlichem Zustand hinterlassen. Die Täter könnten durch ihr Vergehen nicht nur sich selbst, sondern auch andere Besucher der Brimham Rocks erheblicher Gefahr ausgesetzt haben.»