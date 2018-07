«Die Fussball-WM zeigt eine verzerrte Realität»

Vergangenen Montag postete die US-Fotoagentur Getty eine Bildstrecke mit dem Titel «Die schärfsten Fans der Fussball-WM» – eine Zusammenstellung weiblicher, leichtbekleideter WM-Zuschauer, die dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Der Sturm der Entrüstung liess nicht lange auf sich warten. «Die Siebzigerjahre haben angerufen und sie wollen ihre Frauenfeindlichkeit zurück», kommentierte etwa eine Twitter-Userin. Getty entfernte den Post umgehend.

The 1970s called & they want their misogyny back. What a bunch of sad, sleazy perves you are.