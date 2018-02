15-Jähriger will mit Selfies Syrien retten

Dank dem Internet gibts Dinge, die sind eigentlich auf der ganzen Welt gleich. Eine jugendliche Vorliebe für Social Media und Selfies beispielsweise. Während wir auf Insta aber gerne mit schickem Food oder Winteroutfits posen, stellen andernorts gleichaltrige leicht andere Bilder ins Netz. Von Bomben oder Leichen beispielsweise.

Der 15-jährige Muhammad Najem lebt im Osten von Ghouta, einer syrischen Region, die derzeit von den Rebellen kontrolliert wird. Seit etwas mehr als einer Woche versucht die staatliche Armee nun das nahe bei Damaskus gelegene Gebiet zu erobern. Das Resultat ist ein Blutbad – alleine in der vergangenen Woche starben dem «Guardian» zufolge hunderte Zivilisten in der Region. Und Muhammad hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Krieg zu dokumentieren.

«Gestern haben wir noch zusammen gespielt»

«Die Menschen sollen alles darüber wissen, was in Syrien passiert», sagt der Teenager in einem der Videos, die er auf Twitter und Facebook mit der Welt teilt. Meistens filmt er sich selbst, im Hintergrund sieht man Rauchschwaden, zerstörte Gebäude und leere Nahrungslager. Dazu schreibt er: «Gestern spielte ich mit einem Freund in einem Untergrundbunker. Und heute sind er und seine Familie durch ein Kampfflugzeug gestorben.»

Derweil übt sich die internationale Gemeinschaft vor allem noch in Drohungen. Frankreich und die USA kündigten eine Militärintervention an, sollte der syrische Staat erneut Chemiewaffen einsetzen. Und viele hierzulande sind den Nachrichten aus Syrien wohl langsam überdrüssig geworden. «Wir wissen, dass euch unsere blutigen Bilder langsam langweilen. Und wir wissen auch, dass ihr bereits Videos gesehen habt, wie wir umgebracht werden», sagt Muhammed in einem kürzlich veröffentlichten Video. «Aber wir werden nicht damit aufhören, euch flehend darum zu bitten: Helft den Kindern von Ghouta!»

Wenn ihr euch selbst ein Bild der Lage machen wollt: Ihr findet Muhammed auf Facebook und Twitter.