Pick-Up-Simulator lässt dich Frauen begrapschen

Vor ein paar Monaten lernte ich einen Typen kennen. Beim ersten Date gingen wir spazieren und er erzählte mir von einem Buch, das er gerade liest. Ich war positiv überrascht und fragte ihn nach dem Inhalt. Es sei eine Art Dating-Führer, sagte er, aus dem er lernt, die Mimik und Gestik von Frauen zu deuten und so herauszufinden, ob sie ihn mag. An mir erkenne er gerade, dass alles, was in seinem Buch steht, stimmt. Es war unser erstes und letztes Date.

Im Anschluss fragte ich mich, ob solche Ratgeber tatsächlich so populär sind. Heute weiss ich: Derartige Flirt-Trainer gibt es sogar in interaktiver Form, wie etwa als das Game «Super Seducer: How to Talk to Girls».



Nur nackte Frauen sind ein Erfolg



Das Live-Action-Spiel wurde vom selbsternannten Dating-Experten Richard La Ruina entwickelt und ist laut der Beschreibung «der realistischste Verführungssimulator der Welt». Im Prinzip sieht «Super Seducer» folgendermassen aus: Du befindest dich in einer Situation, in der du eine Frau ansprechen sollst. Dafür stehen dir mehrere Varianten zur Verfügung. Du kannst sie natürlich auch beleidigen oder sexuell belästigen – deine Entscheidung.

Nach dem Aufrissversuch bekommst du Feedback von La Ruina höchstpersönlich. Ich muss sagen: Der Typ achtet sehr aufmerksam auf Details. Wenn du alles richtig gemacht hast, siehst du deinen Trainer auf dem Bett mit zwei Frauen in Unterwäsche. Wenn nicht, sitzt er alleine da. War dein Flirt okay aber nicht perfekt, liegen die beiden Damen zwar bei ihm, allerdings sind sie bekleidet.

Damit zeigt La Ruina klar, worum es ihm und seinen Schülern beim Dating geht: Eine Frau möglichst nackt ins Bett zu bringen. Besonders absurd wirkt, dass dich der gute Herr La Ruina bei falschen Entscheidungen darauf hinweist, wie unhöflich du warst: Zum Beispiel sollst du Frauen nicht verraten, dass das, was du in ihnen am liebsten magst, dein Schwanz ist.

Guter alter Rassismus



Sexismus ist nicht der einzige Bonus im Spiel. Mit ein bisschen Geduld erhältst du noch eine Portion Rassismus dazu. Dieser ist nicht ganz so offensichtlich: Die Untertitel im Spiel passen nämlich nicht zum Gesprochenen. Ein Beispiel: Während einer Szene möchte der Protagonist zwei Frauen seinen Penis zeigen. Logisch. Schliesslich sei er riesig.

Die Damen lachen ihn jedoch aus und erwidern, so gross sei das Ding eigentlich nicht. Der Protagonist reagiert darauf mit der Feststellung, dass seine Angebeteten wohl auf Afrikaner stehen. «Sehe ich aus, als möge ich Afrikaner?», erwidert eine der Frauen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war eine rhetorische Frage. Auch Asiaten werden ab und zu beiläufig beleidigt.

Sexismus mit 24 Prozent Rabatt



Generell ist es eine gute Idee, Menschen zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und mehr Selbstsicherheit aufzubauen. Leider wird die Idee in «Super Seducer» richtig mies umgesetzt. Ich bin keine Frau, die wegen jeder Kleinigkeit die Sexismus-Keule schwingt – hier ist die Kritik meiner Meinung aber vollkommen berechtigt.

Ursprünglich sollte das Game am Dienstag auf der PlayStation erscheinen. Sony hat aber entschieden, «Super Seducer» nicht zu verkaufen. Verfügbar ist es nur auf Steam für PC und Mac. Dort wird dir sogar 24 Prozent Rabatt angeboten. Ein schönes Geschenk für deine Freundin zum Weltfrauentag.