Student schleppt Plattenspieler mit zur Prüfung

Eigentlich ist es vollkommen logisch, dass du dein Smartphone während einer Prüfung nicht benutzen darfst. Schliesslich könntest du Fragen wie «Können Hamster schwimmen?», «Wovon ernährt sich der Papst?» oder «Wer hat das Yo-Yo erfunden?» mit etwas Hilfe von Onkel Google ziemlich einfach beantworten.

Ein Student aus den Staaten wollte trotzdem unbedingt sein Handy benutzen – nicht um zu bescheissen, sondern weil er sich mit Musik in den Ohren besser konzentrieren kann. Also schleppte er einen Plattenspieler mit zur Physikprüfung.

«Er hört gerade Kanye»

Eric Saueracker, ein Lehrer an der Hudson's Bay High School in Vancouver, Washington, tweetete ein Foto des Schülers. «Ich sagte: Keine Smartphones, nicht einmal, um Musik zu hören, weil man damit betrügen kann», schrieb er. «Dieser Student brachte seinen Plattenspieler mit und hört jetzt gerade durch seine Kopfhörer Kanye.»

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.



This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now... pic.twitter.com/p57iMIal7D