Blutiger Weihnachtsfilm in Comicbuchformat

Sehnsucht nach dem Weihnachtsfilm mit Kultcharakter schlechthin? Keine Sorge, «Stirb Langsam» flimmert auch dieses Jahr wieder über unsere Fernseher. Für Hardcore-Fans des Streifens um Bruce Willis in seiner Rolle als Supercop hält das Internet ein ganz spezielles Geschenk bereit: «A Die Hard Christmas».

Waffen, Terroristen und Männlichkeit

Der Comic mit Kinderbuchflair ist eine Hommage an den 1988 Kultfilm, in dem Willis seine Frau und ihre Mitarbeiter an einer Weihnachtsfeier aus den Fängen von Gangstern befreit. Möglichst filmgetreu und doch mit eigenem Touch haben Autor Doogie Horner und Illustrator J.J. Harrison, die sich bisher auf Kinderbücher konzentriert haben, tief in die Kreativkiste gegriffen und die Story mit weihnachtlichen Reimen neu aufleben lassen. Und zwar inklusive ganz vielen Gewehren, Explosionen, Terroristen und noch mehr Männlichkeit. Repräsentativ für die sinnlichste Zeit im Jahr also.

Fans des Films lieben den Comic. Amazon-User, die ihren Freunden und sich selber mit dem Kauf etwas Guten tun wollten, schwärmen davon. Es sei absolut fantastisch und ein perfekter Zusatz zum Film.

Wer also seine Familie an der kulturell höchstwertvollen Tradition teilhaben lassen will, kann sich den Comic um eine der gesellschaftlich unentbehrlichsten Geschichten der Filmwelt auf Amazon bestellen. Und zwar als gebundenes Buch, um gleich auch noch etwas rumzuprotzen.