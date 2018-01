«Star Wars» gibts jetzt ganz ohne Frauenpower

Es ist 2018 und eigentlich sollte uns rein gar nichts mehr überraschen: «Chicken Nugget Connoisseur» ist eine realistische Karriereoption, sechsjährige Kids feiern sich als Social-Media-Stars und Männer, die sich diskriminiert fühlen, schwören der heterosexuellen Liebe in einem dramatischen Move ab und zählen sich dann zur MGTOW-Bewegung.

Für letztere armen Geschöpfe gibt es nun einen eigenen Schnitt des neuen «Star Wars»-Films, von dem sie sich auf keinen Fall in ihrer sonst schon verkümmerten Männlichkeit bedroht fühlen: «The Last Jedi – The Chauvinist Cut».

Von 152 auf 46 Minuten

Der Clou: Irgend ein Typ schnitt den neuesten Teil der Weltraum-Saga so um, dass darin keine Frauen mehr vorkommen. Seine Vagina-freie Version lud er auf das Filesharing-Portal ThePirateBay, wo es nun fleissig heruntergeladen wird.

Natürlich musste das «Genie» hinter diesem MGTOW-Cut den Streifen dafür komplett zerstückeln. Sein Testosteron-geladener Streifen dauert laut dem Online-Portal Pedestrian nur noch 46 Minuten. Zum Vergleich: Im Original kommt «The Last Jedi» auf 152 Minuten Laufzeit. «Ich weiss: Es ist nicht ideal», schreibt der anonyme Schnittmeister zu seinem Release. «Aber es musste getan werden.»

«Keine Frauen, die kämpfen oder Ideen haben»

Die wichtigsten Änderungen, die im «Chauvinist Cut» vorgenommen wurden, beschreibt der Uploader folgendermassen:

- «Es wurden alle Szenen rausgeschnitten, in denen Frauen Kämpfer oder Piloten sind, andere Leute herumkommandieren oder Ideen haben.»

- «Leia stellt Poe nie in Frage und schimpft nie mit ihm. Er ist jetzt ein respektiertes, höchst qualifiziertes Mitglied des Widerstands.»

- «Holdo gibt es nicht. Sie existiert einfach nicht. Ihr ganzer Subplot existiert nicht.»

- «Wenn eine Frau etwas Wichtiges sagt und dabei auch von einem Mann ersetzt werden kann, wird sie rausgeschnitten. Das funktioniert überraschend gut.»

Ernsthaft: Die ganze Idee ist dermassen hirnverbrannt, dass wir uns nicht sicher sind, ob der Schnitt von einem Männerrechtsaktivisten oder einem Troll stammt.

So reagieren die Macher

Mittlerweile äussern sich auch die Macher von «The Last Jedi» zur Würstchenparty-Version ihres Films. Angefangen hatte alles mit einem Tweet von Schauspielerin Priscilla Page.

Dann schaltete sich «Star Wars»-Regisseur Rian Johnson ein.

Priscilla hits all the major points here but I’ll just add hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/f0bKJ9NeUe — Rian Johnson (@rianjohnson) 16. Januar 2018

Im Anschluss fügte Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill eine wichtige Beobachtung hinzu.

Agreed. But let me add

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- mh https://t.co/H3jacep5sU — @HamillHimself (@HamillHimself) 16. Januar 2018

Und schliesslich gab auch noch John Boyega, alias Finn, seinen Senf ab.

Great points. Hope it’s okay to make a final point...

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? https://t.co/YnXFrjW47r — John Boyega (@JohnBoyega) 16. Januar 2018

Wir lassen das einfach mal so stehen.