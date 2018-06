Junge Sprayer werden von Zug erfasst und sterben

Auf dem Instagram-Account «rip_trip_lover_kbag» überhäufen sich derzeit die Trauerposts. Knapp 230 Bilder und Videos teilten die Betreiber des Profils in den vergangenen zwei Tagen. Grund dafür ist der Tod von drei jungen Graffiti-Künstlern, deren Leichen vergangenen Montag an einer dichtbefahrenen Zugstrecke in London aufgefunden wurden. Neben ihnen lagen Spraydosen.

Besonders tragisch: Die Opfer waren ein 19-Jähriger und zwei 23-Jährige mit Spitznamen «Trip», «Lover» und «KBag», die wohl von einem Zug überrascht wurden. Wie die «Huffington Post» schreibt, fand die Polizei die leblosen Körper an einer Stelle, von der kein Fluchtweg wegführt.

«Rest in Paint»

Unzählige Instagram-User senden der Familie ihre virtuelle Liebe. «Ich kannte die Jungs zwar nicht, doch das sind traurige Zeiten» und «Wir haben Engel verloren» fassen nur wenige der Kommentare zusammen, die unter die Fotos gepostet wurden.

Freunde, Familie und andere Graffiti-Künstler teilen ihre Trauer aber nicht nur online, sondern auch in den Strassen der Stadt. Zahlreiche griffen selbst zur Spraydose und liessen mit ihren «Rest in Paint»-Graffiti ihrer Liebe und ihrem Leid für die Verstorbenen freien künstlerischen Lauf. Und zwar an Hauswänden, Gartenzäunen, Zügen, Briefkästen und auf Spielplätzen.