Wer will ihre Spiegel kaufen?

Präsentation ist alles. Zumindest, wenn es darum geht, seine alten Schrott im Internet loswerden zu wollen. Das wissen aber leider nicht ganz alle, die sich auf Ebay rumtummeln – wie etwa diejenigen Verkäufer, die es in einen Twitter-Thread geschafft haben, der gerade die sozialen Netzwerke beglückt. Statt dem Spiegel und somit dem zu verkaufenden Produkt, rücken dank ihren Verrenkungen und fehlendem Technikwissen immer mal wieder die Verkäufer selber in den Fokus.

Von Füssen und Wampen bis zu Hunden

So hat sich ein Genie etwa ein Bettlaken über den Kopf gestülpt, um die Aufmerksamkeit von sich zu lenken, während ein anderer das Spiegelfoto mit dem Fuss oder auch einfach halbnackt schiesst. Andere haben ihre Ehepartner, Babys oder Haustiere in Szene gestellt. Okay, das ist auch eine Lösung.

Gefunden hat den verborgenen Ebay-Schatz Twitter-User «SilviuMajor». Und für die Ansammlung ungewollt fantastischer Fotos, die er am vergangenen Mittwoch auf die soziale Plattform gestellt hat, kriegt er – zumindest von uns – den Pokal für beste Fotostrecke dieses jungen Jahres. Doch offensichtlich sind wir nicht die einzigen Fans der inkompetenten Spiegel-Foto-Schiesser. Seither haben nämlich fast 500'000 Nutzer die Bilder von «SilviuMajor» gelikt und den Post über 155'000 Mal geretweetet.