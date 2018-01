Woher hast du deine Narben?

In einer Welt, in der Perfektion und Makellosigkeit die Medien, Kultur und Kunst dominieren, in der Insta-Filter und Photoshop zum guten Ton gehören – da braucht es Leute wie Sophie Mayanne. Die 24-jährige Britin portraitiert Frauen in einem neuen Licht. Und zwar, indem sie Fokus auf das legt, was Modezeitschriften und Beauty-Redakteure gern mal meiden: Narben.



Seit Sommer 2017 arbeitet Sophie an ihrer Serie «Behind the Scars», die sie fortlaufend ergänzt und mit der sie versucht, das Ansehen von etwas zu ändern, das uns von klein auf als unschön und versteckenswert verkauft wird. Und das, obwohl Narben doch in vielen Fällen Zeugen und Überbleibsel von oft dramatischen, schockierenden – in jedem Fall aber bleibenden – Situationen sind.



Es kann nur besser werden



In der Bildserie sprechen die Protagonistinnen offen und ehrlich über die Ereignisse, denen sie ihre Verletzungen zu verdanken haben. «Ich möchte, dass meine Models in der Lage sind, sich selbst so wahrzunehmen, wie ich sie wahrnehme. Sie sollen die Schönheit erkennen, die andere Leute in ihnen sehen», erklärt die Fotografin. «Sie sollen sich wohl fühlen – in ihren eigenen Körpern und vor der Kamera.»



Der Weg zur Selbstakzeptanz ist nicht immer einfach und die Arbeit an «Behind the Scars» bringt nicht nur die fotografierten Frauen weiter, sondern auch Sophie Mayanne hinter der Kamera. «Ich lerne von jeder Person, die ich ablichte, etwas Neues. Was ich aber von allen mitgenommen habe, ist: Was auch immer das Leben dir in den Weg stellt – nimm die Herausforderung an, es kann nur besser werden!»



Wir wollen deine Narben sehen



Fotografie ist für die Künstlerin aus London die Möglichkeit, ein realistisches Abbild einer Person zu machen – und dadurch auch Geschichten zu erzählen. «Ich möchte, dass meine Bilder sich positiv auswirken. Sowohl auf die Models, als auch auf die Betrachter – die dadurch herausgefordert werden, ihre eigene Wahrnehmung und Einstellung zu Schönheit und Körpergefühl zu überdenken.»



Hast du auch Narben? Und wie gehst du mit ihnen um? Zeigst du sie offen oder schämst du dich für sie? Sags uns in den Kommentaren oder schick uns ein Bild davon und erzähl uns die Story dahinter!