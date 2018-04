Sprichst du im Schlaf?

«Du hast im Schlaf geredet», ist ein Satz, den wir wohl alle schon mindestens einmal hören mussten. Dann fürchten wir sogleich, dass wir uns lächerlich gemacht oder Geheimnisse ausgeplaudert haben, die unsere Bettkumpanen besser nicht erfahren sollten. In den meisten Fällen stellen wir dann erleichtert fest, dass unsere nächtlichen Reden reinster Nonsense waren. Schwein gehabt.

Somniloquie ist ein weit verbreitetes Phänomen und grundsätzlich harmlos. Trotzdem bleibt das Sprechen im Schlaf geheimnisvoll – wir wollen eure Geschichten dazu hören.

Liebesgeständnisse im Tiefschlaf

Als wir das Thema in einer Redaktionssitzung diskutierten, wusste die gesamte Runde von eigenen Erfahrungen mit Somniloquie zu berichten. Der beste Jugendfreund von einem unserer Autoren entwickelte im Schlaf seine eigene Fantasiesprache: «Krass, wie kreativ der plötzlich war. Im Wachzustand hätte er niemals so viele eigene Wörter erfinden können.» Der Ex einer Mitarbeiterin lachte nachts manchmal hysterisch. Unser Chef – sorry, Chef, dass ich das nun ausplaudere – nahm seine Frau nachts in den Würgegriff. Nicht wirklich Somniloquie, aber trotzdem witzig. Und ich, ich Tollpatsch, gestand einst einer relativ frischen Bekanntschaft im Schlaf meine Liebe.

Menschen, die an ausgeprägter Somniloquie leiden, erzählen im Schlaf ganze zusammenhängende Geschichten. Besonders eindrücklich ist etwa der Fall von Dion McGregor, einem Musiker, der im Schlaf zum Poeten wurde. Sein Kumpel zeichnete die nächtlichen Erzählungen auf und veröffentlichte mehrere Alben mit den Aufnahmen. Darauf ist zu hören, wie McGregor «Senf-Schlachten» beschreibt, lebhaft von einer Operation fantasiert oder manchmal einfach nur beklemmend schreit.



Dion McGregor träumt von einer «Senf-Schlacht» – sein Kollege zeichnete es auf.

Alkohol fördert Somniloquie

Laut Schlafforschern kommt Somniloquie bei gut der Hälfte der Kinder vor. Während der Pubertät löst sich das Problem häufig – aber auch im Erwachsenenalter brabbeln viele von uns noch vereinzelt im Bett vor uns hin. Meist passiert das Ganze während dem Wechsel zwischen verschiedenen REM-Phasen, wenn wir uns kurzzeitig dem Wachzustand nähern. Stress, Alkohol, Depressionen und Fieber fördern die Somniloquie und häufig tritt das Phänomen in Kombination mit anderen Störungen wie dem Schlafwandeln auf.

Ob unsere Äusserungen im Schlaf tatsächlich etwas bedeuten, ist nicht eindeutig geklärt. Schliesslich sprechen wir nicht bei vollem Bewusstsein und verhalten uns weder rational noch sind wir unbedingt ehrlich. In George Orwells dystopischen Roman «1984» fürchtet der Protagonist, im Schlaf seine illegalen Plänen auszuplaudern. In Orwells Welt würde ihn dafür Folter und Tod erwarten – in der Realität müsste er sich keine Sorgen machen: Aussagen, die wir im Schlaf machen – selbst wenn wir einen Mord gestehen – können beispielsweise in den USA vor Gericht nicht verwendet werden. Wenn du jemandem unabsichtlich deine Liebe gestehst, kannst du dich vielleicht ja darauf berufen.

Nun bist du am Zug: Sprichst du selbst im Schlaf? Oder vielleicht dein Partner? Was geben deine Bettgefährten genau von sich? Erzähl es uns in den Kommentaren!