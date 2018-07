Wie viel Haut ist im Büro erlaubt?

Kleiderordnungen nerven, ganz besonders im Sommer und vor allem für Männer. Frauen dürfen sich luftige Sommerkleidchen überziehen und mit offenen Sandalen arbeiten gehen. Je nach Branche müssen sich aber vor allem Jungs an strikte Vorschriften halten. Heisst: Dunkler Anzug oder lange Jeans bei 35 Grad im Schatten. Gleichberechtigung? Wohl kaum. Da sind Streiks schon vorprogrammiert. Wie zum Beispiel letzten Sommer, als der Engländer Joey Barge in einem Kleid zur Arbeit auftauchte, weil er im Callcenter keine Shorts tragen durfte. Chapeau, cleverer Schachzug.

Hervorquellende Pobacken und Bauchnabel erlaubt?

Bei uns im Grossraumbüro gelten keine Kleidervorschriften. Ein gesunder Menschenverstand wird einfach vorausgesetzt. Bedeutet, dass – obwohl nicht offiziell verboten – wir kein Bikini zur Arbeit anziehen und die Pobacken nicht aus den ultrakurzen Shorts hervorquellen sollten. Auch wenn die Temperatur wie heute bei 29 Grad liegt. Aber dürften wir in einem so liberalen Arbeitsumfeld trotzdem bauchfrei und barfuss erscheinen?

Bei unserer internen Umfrage stellten wir fest, dass unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema vertreten sind. 20 Minuten Immobilien-Redaktorin Meret, die sich selbst als die freizügigste Person im (klimatisierten <3) Grossraumbüro sieht, findet: «Solange ich keinen Kundenkontakt habe, komme ich auch in kurzen Röcken und bauchfrei zur Arbeit». Videochef Phil hingegen, möchte keine fuseligen Bauchnäbel sehen. Und Thomas, Redaktor des Zürich-Ressorts, behauptet ganz streng: «Ich würde niemals in kurzen Hosen ins Büro».

Sommerkleidchen: Yes or No?

Was unsere restlichen Kollegen dazu gesagt haben, erfahrt ihr in unserem Video. Wir wollen natürlich auch von euch wissen: Sommerkleidchen, Shorts und schulterfrei – total okay oder ein absolutes No-Go? Verratet es uns in der Kommentarspalte!