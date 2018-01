So sieht ein Social-Media-Friedhof aus

Dass Social Media seit einigen Jahren einen ziemlich grossen Teil unseres Lebens fest im Griff hat, zeigt unsere ständige Sehnsucht nach Likes und Fame. Nicht zuletzt beweisen es auch die Millionen auf den Konten unzähliger insta-famous und youtube-versierten Influencern. Und diese werden zum Beispiel durch einen 60-fränkigen Kurs angehäuft, in dem dir ein Spitzen-Youtuber seine ultrageheimen Geheimtipps des Influencer-Einmaleins mit auf den Weg gibt.

Doch was passiert mit den sozialen Netzwerken, wenn sich die Generationen «Instagram», «Tinder» und «Pinterest» mit 70 in keinen knappen Bikini mehr zwängen und das schüttere Haar nicht mehr in den Man-Bun passt?

Heruntergekommene Neonschilder

Andrei Lacatusu, selbstgelehrter Meister der digitalen Kunst, schildert in seinem Projekt genau dieses Szenario. Mit «Social Decay» zeigt er, wie eine Begräbnisstätte voller Social-Media-Plattformen so aussehen könnte. Statt Grabsteinen mit «RIP Hashtag»-Inschriften, stellt der Künstler aus Bukarest auf seinem Computer allerdings die zerstörte post-apokalyptische Welt der sozialen Medien anders dar. Und zwar mittels rostigen, heruntergekommenen 3D-Neonschildern der Firmenlogos.

Das «Google»-Schild mit abgefallenem Buchstaben, die «Instagram»-Leuchtschrift ganz ohne den Glamour der Insta-Beautys und die «Tinder»-Flamme erloschen – so sieht das Social-Media-Universum aus, wenn sich kein Schwein mehr dafür interessiert. Und ganz unwahrscheinlich scheint diese Zukunft gar nicht mal, schliesslich haben wir schon so einige dieser Apps in den virtuellen Abfalleimer befördert.