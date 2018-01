Mit diesen Sneakers fährst du nie wieder schwarz

«Sneakers For Free», singen Bilderbuch auf ihrem neuen Album. Der neueste Adidas-Schuh ist zwar nicht umsonst, dafür kannst du damit ein Jahr lang gratis die Berliner U-Bahn benutzen.

Es handlet sich um eine ziemlich stylische Marketing-Aktion, mit der die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihren 90. Geburtstag feiern: Im Sneaker namens EQT-Support 93/Berlin ist das Jahresticket gleich mit eingebaut.

Ein Jahresabo für 180 Euro

Das Design des EQT-Support 93/Berlin ist den Sitzbezügen der Berliner U-Bahn nachempfunden – sie dienen also auch als Tarnung, wenn du deine Stinkfüsse illegalerweise auf den Polster platzierst. Wenn dann der Kontrolleur kommt, zeigst du ihm kein Ticket sondern streckst ihm deine Latschen entgegen. Das Jahresabo ist direkt in die Zunge eingebaut.

So eine Jahreskarte der BVG kostet normalerweise knapp tausend Euro. Den Sneaker bekommt man bereits für 180 und das Abo ist direkt mit dabei. Falls du öfter in Berlin rumhängst also ein echtes Schnäppchen. Du müsstest allerdings Gas geben: Der EQT-Support 93/Berlin ist auf 500 Stück limitiert. Wenn du es versuchen möchtest: Der Verkauf startet am 16. Januar, also nächsten Dienstag, bei Overkill Berlin (Kreuzberg, Köpenicker Straße 195a) oder im Originals Flagship Store von Adidas (Berlin Mitte, Münzstraße 13-15).

Wir wünschen uns das gleiche Konzept für die Schweiz. Na, liebe SBB? Ihr könntet die Idee ja einschweizern und euer GA in ein Victorinox Sackmesser einbauen. Oder in eine Aromat Streudose. Nur so als Vorschlag...