Warum wollen alle diese schlechten Zeichnungen?

Einem texanischen Teenager ist das gelungen, wovon unzählige Künstler ihr Leben lang nur träumen können: Seine Portraitzeichnungen sind so beliebt, dass sie nicht nur zehntausendfach im Internet gelikt und geteilt werden. Auch kann sich «Slow Down Ralf», wie sich der junge Mann auf Twitter nennt, vor Anfragen kaum retten.



Dass die «Meisterwerke» von Ralf von der allgemeinen Definition «guter Kunst» (sollte es so etwas überhaupt geben) ziemlich weit entfernt sind, scheint niemanden gross zu stören. Im Gegenteil! Die Bleistiftkritzeleien auf billigem, linierten Schreibpapier sind so schlecht, dass sie teilweise wohl nicht einmal als Karikaturen durchgehen würden. Und wohl genau deswegen lösen sie derzeit einen regelrechten Hype aus.



Zu viele Anfragen, zu wenig Zeit



Alle wollen vom selbsternannten «Teilzeitkünstler» aus Edinburg, Texas verewigt werden, der erst vor etwa einer Woche seinen Followern anbot, sie zu zeichnen. Binnen weniger Tage hatte sich die frohe Kunde wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Mittlerweile kann «Slow Down Ralf» bei der Menge an Anfragen, die in die Tausende gehen, nicht mehr mithalten und muss sorgsam auswählen, wessen Gesicht er mit seinem unverkennbare Stil auf Papier niederbringt.



Wenn du mit etwas Glück, Geduld und Selbstironie gesegnet bist, solltest du es aber unbedingt darauf ankommen lassen und selbst beim Künstler um dein ganz persönliches Portrait anfragen. Kostet nämlich nichts. Und wer weiss? Vielleicht ist das lustige Geschmiere in ein paar Jährchen tatsächlich etwas wert.