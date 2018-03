«Wir brauchen mehr Frauen in der Game-Szene»

Frauen zocken üblicherweise etwas weniger als Männer. Das zeigt nicht nur die JAMES-Studie der ZHAW, in der Jungs knapp dreimal häufiger Gamen als Freizeitbeschäftigung angeben als Mädchen, sondern auch ein kleiner Blick in die eSports-Szene. An Turnieren sieht man kaum Athletinnen, auf Twitch und Youtube stammen die meisten Game-Videos von Männern und wenn du dich in deinem Freundeskreis rumhörst, dürfte es wahrscheinlich ähnlich aussehen.

Auch bei mYinsanity, dem grössten eSports-Team der Schweiz, sitzen die wenigen aktiven Frauen eher hinter den Kulissen, statt auf der Bühne oder der Cam. Um herauszufinden, woran das liegen könnte, trafen wir die 19-jährige Sharelia – ein mYinsanity-Talent und leidenschaftliche Zockerin.

Kommentatorin und Streamerin

Sharelia heisst mit bürgerlichem Namen Vanessa Trieb, ist 19 Jahre alt, streamt ihre Videospiel-Sessions gerne auf Twitch, zockt ab und an auch vor Live-Publikum und kommentiert die Spielrunden anderer Zocker live im Netz. Durchs sogenannte «Casten» fand sie auch zum derzeit grössten Schweizer eSports-Team mYinsanity. Momentan als einzige Frau, die auch im Vorder- und nicht im Hintergrund für die Organisation tätig ist.

Die Polygrafin in Ausbildung stieg mit dem Multiplayer-Shooter «Overwatch» ein, konzentriert sich aber derzeit auf «PlayerUnknown’s Battlegrounds» – ein Multiplayer-Game, in dem bis zu 100 Spieler auf einer immer kleiner werdenden Karte ums Überleben kämpfen. Das Team oder der Spieler, der zuletzt noch steht, gewinnt. Stellt es euch als eine Art «Hunger Games» vor – nur mit etwas mehr Knarren und mehr Spielern.

