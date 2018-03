Sempach ist perfekt für Sex im Freien

Gemeinsam sind wir stark. Das gilt vor allem im Netzzeitalter, in dem wir alle gemeinsam an Wikipedia basteln, Online-Petitionen mit realen Konsequenzen unterschreiben und kollektiv das nächste Album einer befreundeten Band crowdfunden, nur damit uns deren Sänger nicht mehr dauernd damit in den Ohren liegt.

Jetzt hat die Online-Kollaboration aber das nächste Level erreicht und kümmert sich (endlich!) um das tiefste, wenn nicht gar urmenschlichste Problem: Wo zur Hölle können wir am besten Sex im Freien haben?

Von Spanien in die Welt hinaus

Bereits 2009 lancierte der 43-jährige Web-Designer Josean Gutiérrez aus Spanien die Page «Mispicaderos» – eine interaktive Karte für Sex im Freien. «Picadero» war ursprünglich ein Begriff für eine Reithalle, aber die coolen spanischen Kids meinen mit dem Wort einen öffentlichen Ort, an dem Menschen miteinander schlafen – entweder um ihr Sexleben aufzupimpen oder weil es Zuhause wegen strengen Eltern oder den Mitbewohnern nicht gut möglich ist.

«Mispicaderos» ging in Spanien ziemlich steil: Rund 12'000 Parkplätze, Gärten und Strassenecken sammelten Freunde des Freiluftverkehrs auf der Plattform. Grund genug für den Gründer, die ganze Sache auf die Welt auszuweiten – mit Hilfe eines internationalen Pendants zur Seite: «Places for Love».

In der Schweiz wirds auf Raststätten heiss

Und offensichtlich hat auch die restliche Welt Freude an öffentlichem Sex: Ganz Amerika ist voll von sexy Geheimtipps, auch in China und Japan haben User ihre Lieblingsplätze hochgeladen und natürlich gibts auch hierzulande hübsche Fleckchen fürs gegenseitige Beflecken.

Die Spots in der Schweiz beschränken sich bisher aber noch mehrheitlich auf Autobahnraststätten, Parkplätze und die ein oder andere Waldlichtung. Und bisher sind gerade mal zehn Stück eingetragen, die meisten davon im Tessin.

Also, wenn du das hier liest: Bitte teile doch dein Wissen mit der Welt und stell deine Tipps auf die Page. Schliesslich brauchen wir derzeit dringend mehr Liebe auf diesem Planten. Also lasst uns als menschliche Rasse zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen und unser Leben ein Stück besser machen, indem wir im Internet teilen, welcher botanische Garten sich am besten fürs Befruchten eignet. Dein Karma wird es dir danken.