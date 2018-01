«Dirty Talk als wäre es ein Rap Battle»

Unsere eigenen Bettgeschichten führten vergangene Woche zu einer hitzigen Debatte während der Redaktionssitzung. Weil wir zu keinem gemeinsamen Nenner kamen, riefen wir euch, verehrte Leser, zu Hilfe.

«Kennst du die Definition von schlechtem Sex?», fragten wir und bekamen rege Antwort. Fast 400 Kommentare gingen zum Thema ein. Die einen liessen Frust über das Liebesspiel in ihrer eigenen Beziehung ab, andere erzählten konkrete Beispiele aus ihrer Vergangenheit – letzten Endes bekamen wir aber auch Hinweise, wie man sich miesen Geschlechtsverkehr erspart.

Das grosse K-Wort

Die eingegangen Tipps lassen sich fast alle auf einen simplen aber weisen Rat herunterbrechen: Kommunikation. Schreibts euch hinter die Ohren. Kommunikation ist das A und O, damit alle Beteiligten im Bett zu ihrem «Ohh!» kommen. «Man sollte immer darüber sprechen, was sich der Partner wünscht, wo er gestreichelt und berührt werden will – jede Frau und jeder Mann reagiert anders», schreibt etwas ein Leser, der sich Sexflüsterer nennt.

Einer der am häufigsten genannten Gründe für miesen Sex ist, dass sich eine der beiden Parteien zu egoistisch verhält. Das passiert sowohl bei den Herren als auch bei den Damen der Schöpfung. Da ist die Rede von «Frauen, die nur wie Seesterne da liegen» und Männern, die «vor jedem Sex auf einen Blowjob bestehen, dann aber nach drei Minuten schon kommen».

Rap Battles und «Jöööh!»-Ausrufe

Natürlich möchten wir euch auch die skurrileren Kommentare nicht vorenthalten. «Ich hasse es, wenn Typen den Macho raushängen und mit Dirty Talk beginnen, als wäre es ein Rap Battle», schreibt etwa Alena. Sprechen während des Akts kommt allgemein selten gut an. Gustel berichtet etwa von einer losen Bekanntschaft, die ihm kurz nach dem ersten Eindringen ins Ohr flüsterte, sie wolle ein Kind von ihm. Nicht besonders clever.

Erschaudern liess uns auch die Story einer Leserin, die sich Erdbeertörtchen nennt: Ihr einstiger Lover schaute ihr kurz vor dem Orgasmus tief in die Augen und sagte «Jöööh! Du bisch sone Herzigi.» Natürlich verurteilen wir niemanden für seine Vorlieben, trotzdem können wir verstehen, dass das Erdbeertörtchen danach nicht mehr so richtig in Fahrt kam.

Eine Auswahl der spannendsten Kommentare siehst du oben in der Bildstrecke.