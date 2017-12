Mit der richtigen Planung fühlt sich ein Road Trip an wie ein Abenteuer: Du fährst an einen fremden Ort, packst im Optimalfall Snacks für die Reise ein und im Auto kannst du in Dauerschleife «Africa» von Toto hören und lauthals mitsingen.

Die Frau des Reddit-Users MrMagoo21 aus Iowa scheint die langen Autofahrten trotz all dieser angenehmen Nebeneffekte nicht zu geniessen: Sie verschläft das Abenteuer lieber.

«Sie ist darauf konditioniert»

Nun postete MrMagoo21 eine ganze Bildstrecke, die ausschliesslich aus Selfies mit seiner Frau besteht. Statt ihm als Navi zu dienen oder ihm als Assistentin Chips in den Mund zu stopfen, döst diese auf jeder Fahrt vor sich hin. Es gibt jedoch eine simple Erklärung für ihre Auto-Narkolepsie: «Als Kind wurde ihr immer schlecht beim Fahren, also gab ihre Mutter ihr Medikamente, die sie müde machten. Seither ist sie wohl darauf konditioniert, einzuschlafen, sobald sie Motorengeräusche hört.»

In den Kommentaren fragen andere Redditors bereits, ob die Frau überhaupt noch lebt. «Schleppst du eine Leiche mit dir rum, damit du als Fahrgemeinschaft giltst?», fragt einer. Andere hingegen weisen zurecht darauf hin, dass MrMagoo21 mit den Selfies Leben gefährdet: «Schau lieber auf die Strasse – das ist verdammt gefährlich.»

Wir haben uns übrigens erlaubt, die Fotos neu anzuordnen, damit es aussieht, als würde der Bart von MrMagoo21 immer länger werden und das Ganze wäre ein einziger langer Road Trip. Klick dich durch die Bildstrecke.

