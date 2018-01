Russen provozieren mit «Homo»-Video

Wenn du in den letzten Tagen mal online warst, stehen die Chancen gar nicht mal schlecht, dass du einem Haufen halbnackten Typen beim sexy Tanzen zugesehen hast. Entweder absichtlich auf einschlägigen Webseiten oder einfach, weil du auf sozialen Medien über eines der – absurderweise – kontroversesten Videos des noch so jungen Jahres gestolpert bist.



So nackt, so sexy, so lustig



Kadetten des «Ulyanovsk Institute of Civil Aviation», einer der prestigeträchtigsten Pilotenschulen Russlands, lassen hier zu Benni Benassis Hit «Satisfaction» lasziv ihre Hüften kreisen, reiben ihre muskulösen fast nackten Körper aneinander und scheuen sich nicht davor, ihre (homo-)sexuelle Seite auszuleben. Man muss eigentlich nicht einmal das als Vorlage dienende Original-Video kennen, um zu merken: Hier haben ein paar Typen einfach Spass daran, einen lustigen Clip zu drehen.



Dass Russland mit seinen Anti-LGBTQ-Propaganda-Gesetzen und einer konservativeren Grundeinstellung diese Art von Humor wohl eher nicht versteht, ist zwar irgendwie keine grosse Überraschung. Trotzdem stossen Reaktionen wie eine Abmahnung der beteiligten Jungs durch die Schulleitung aufgrund des «abstossenden Clips» auf Unverständnis – nicht nur in unseren Kreisen, sondern auch bei Russlands Jugend.



Solidarität ist gross



Als Antwort auf die Aussage des Campus-Administrators Petr Timofeev («Ich arbeite seit 20 Jahren hier und so etwas ist mir noch nie untergekommen. Eine Schande! Wir investieren so viel in unsere jungen Leute und solches Verhalten ist der Dank dafür!») verbreitet sich die #SatisfactionChallenge gerade in russischen sozialen Medien wie ein Lauffeuer.



Unzählige Nachahmer aus dem ganzen Land solidarisieren sich und stellen das lustige Musikvideo selbst nach – mal mehr, mal weniger bekleidet. Auch die Kommentare zum Skandal-Clip der Pilotenschüler sind relativ eindeutig: «Tanzt, solange ihr noch jung seid!», «Weibliche Passagiere wären sicher zufrieden mit solchen Piloten» und «Jung, lustig und frisch. Die Welt ist eh schon traurig genug» und «Mädchen mögen solche Jungs! Mit Fahnen winken kann jeder!» heisst es da.