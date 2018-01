Mehr als 400'000 Insta-Fans folgen der jungen Wahl-Amerikanerin mit australischem Reisepass und palästinensischen Wurzeln. Sarah Bahbah gehört zur Riege junger Künstlerinnen, die mit ihrem einzigartigen Stil und ihren schlauen, rebellischen Ideen wichtige soziale Statements setzen und einen Teil des aktuellen Zeitgeistes repräsentieren.



Sarahs Vorliebe für Kino ist in ihrer Arbeit nicht zu übersehen. So ergänzen oft Untertitel viele ihrer Fotos. Dieses Stilmittel hat nicht nur einen ästhetischen Aspekt, sondern auch einen erzählerischen. Mit den kleinen Phrasen und Dialogen unter den Bildern ergänzt sie die Story dahinter und macht den Plot klarer.



Frisch und vertraut



Da Kunst jedoch Freiraum für Interpretationen lassen darf (soll, kann, muss) bleiben die Zusammenhänge doch oft schwammig. Und das trotz einfacher, klarer Worte: «Ich würde dich gerne noch länger ansehen, irgendwann» oder «Ich liebe dich ein bisschen» oder «Ich musste es mir heute zweimal selbst machen, nur um aufwachen zu können».



Existenzielle Grundsatzfragen und «Teenage Angst» im Zeitalter von sozialen Medien In Kombination mit Fotos voller nackter Haut, Fast Food und perfekten Menschen (Topmodels wie Neels Visser oder Schauspieler wie Dylan Sprouse) ergeben eine ziemlich spannende Mischung, die so frisch und doch so vertraut erscheint.



Mit respektvollem Augenzwinkern



«Ich will mir selbst treu sein, wenn ich meine Emotionen, meine Gefühle, meine Gedanken und meine Gelüste ausdrücke», sagt Sarah Bahbah über ihre Herangehensweise. Künstlerinnen wie sie halten mit ihren Werken für einen Augenblick die Zeit an, um das Lebensgefühl unserer Generation mit Augenzwinkern und dennoch Respekt einzufangen.



Noch bis 21. Januar stellt Sarah in der HVW8-Galerie in Los Angeles einen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens unter dem Titel «Fuck Me, Fuck You» aus. Besucher können hier ihre Arbeiten zu Themen wie Herzschmerz, Sex und Erwachsenwerden bewundern.