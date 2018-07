«Borat» legt sich mit Donald Trump an

Schon seit Jahren läuft eine Fehde zwischen Sacha Baron Cohen und Donald Trump. In seiner Rolle als Ali-G hatte Cohen den heutigen US-Präsidenten getroffen und ihm unter anderem seine Business-Idee vorgestellt: Glace-Handschuhe. Trump verliess das Interview empört. Seither pinkelt The Donald dem «Borat»- und «Brüno»-Star immer mal wieder via Twitter ans Bein.

Nun holt Cohen zum Gegenschlag aus. Pünktlich zum gestrigen US-Nationalfeiertag veröffentlichte der britische Comedian einen Teaser für ein neues Projekt das auf den Präsidenten abzielt.

Humor-Nachhilfe an der Trump University

Das kurze Video zeigt einen von Trumps Rants gegen Cohen: «Ich wünschte, jemand würde ihn so oft ins Gesicht schlagen, bis er im Spital landet.» Ausserdem empfiehlt Trump seinem Kontrahenten, zurück in die Schule zu gehen, um zu lernen «wie man lustig ist». Genau das scheint Cohen in seinem neuen Projekt zu tun. Zum Abschluss des Teasers wird das Logo der Trump University eingeblendet.

Ja, der orangefarbene Unternehmer führte tatsächlich eine «Universität»: An der Trump University, die nie als offizielle Hochschule anerkannt war, sollten Schüler geheime Tricks aus der Immobilienwelt lernen. «Ich mache aus jedem einen erfolgreichen Makler», behauptete Schulleiter Trump. Nachdem tausende Absolventen wegen mangelnder Qualität klagten, machte die Schule 2011 dicht. Letzten Endes zahlte die «Universität» 25 Millionen Dollar als Entschädigung.